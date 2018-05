Alexander Rybaks kjæreste på plass i Lisboa: - Derfor falt jeg for Alexander

Publisert: 11.05.18 16:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-05-11T14:36:41Z

LISBOA (VG) Alexander Rybaks nærmeste støttespillere, mor Natasja Rybak og kjæresten Julie Gaarud Holm, er på plass i Lisboa og klar for å heie frem sin kjære i Eurovision-finalen.

I et intervju med VGTVs Morten Hegseth forteller de to om hvordan den siste uka har vært. Begge innrømmer at torsdagens semifinale, der Rybaks "That's How You Write A Song", ble lest opp som syvende finalesang, var mer nervepirrende enn godt var.

- Herregud, jeg trodde virkelig jeg skulle besvime, sier en lettet Julie Gaarud Holm.

SE INTERVJUET MED VGTV ØVERST I SAKEN!

Julie Gaarud Holm, som i fjor ble overrasket av kjæresten på sin egen 23-årsdag med en spesialkomponert sang - "Til Julie" - traff Rybak første gang på Tinder for snart tre år siden.

Det ble full klaff.

- Vet du, han var egentlig ganske sær. Han var så utrolig annerledes og herligmerkelig, og det syntes jeg bare var så utrolig nydelig. Jeg falt pladask, forteller hun i et intervju med VGTVs programleder Morten Hegseth.

Møtet med svigerforeldrene gikk også bra, selv om hun innrømmer at hun var nervøs første gang hun skulle treffe "svigers".

- Ja, men de er bare kjempefine, og når jeg i tillegg ikke var musiker - jeg var også litt redd for det, men det gikk kjempebra, sier Julie Gaarud Holm til VGTV.

Alexander Rybaks stemme og forkjølelse har vært blant de store samtaleemnene i Lisboa denne uken. Etter semifinalen onsdag kveld satte han av nøyaktig fire minutter til norsk presse - med et skjerf godt tullet rundt halsen - og unngikk å svare direkte på spørsmål fra VG om hvordan det gikk med stemmen.

- Jeg tenker bare i morgen, i morgen, i morgen, svarte Rybak, som fredag hadde ytterligere to prøver, samt generalprøve lørdag formiddag før den store finalen i kveld.

Julie Gaarud Holm bekrefter at Alexanders stemme ikke har vært på topp denne uka.

- Han har vært litt dårlig de siste dagene, men vi får bare krysse fingrene for at han er i toppform til finalen, sier hun.

Kjæresten bekrefter leende at de - som mange toppidrettsutøvere - nærmest har kysse- og snakkeforbud i Eurovision-uka, og at de ikke bor på samme rom.

- Han er jo litt redd for å miste stemmen, så han vil være mye for seg selv. Men vi tekster mye, og han kommer jo på besøk da, når han har tid på kveldene. Det er hyggelig, sier Julie Gaarud Holm.

Natasja Rybak har vært med sønnen på Eurovision før, da Alexander vant i 2009. Denne gangen er hun roligere.

- Ingenting har forandret seg, egentlig, og jeg får utrolige tilbakemeldinger fra alle kanter. Nå er jeg roligere, og ser bare på hvilken fantastisk kunstner han egentlig er og håper at også andre ser det, sier Natasja Rybak til VGTV.

Denne artikkelen handler om Alexander Rybak

Tinder

VGTV