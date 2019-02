ANKLAGET: Ryan Adams på SXSW-festivalen i Austion i Texas i mars 2016. Foto: Christopher Polk / GETTY / AFP

Sju kvinner anklager Ryan Adams for overtramp

Ifølge New York Times anklager sju kvinner og et titalls medarbeidere musiker Ryan Adams for seksuelle overtramp og manipulativ oppførsel. Artisten benekter påstandene.

Publisert: 14.02.19 00:34 Oppdatert: 14.02.19 01:00







I artikkelen som ble publisert onsdag, beskrives et mønster i artistens oppførsel der han angivelig fristet med karrieremuligheter samtidig som han forsøkte å få et seksuelt forhold til kvinnelige artister.

De hevder han i noen tilfeller ble dominerende og hevnlysten og trakk tilbake støtte når han ble avvist, og de beskriver følelsesmessig og verbal mishandling, i tillegg til trakassering per tekstmelding og på sosiale medier.

New York Times skriver at påstandene er støttet av familiemedlemmer og venner som var til stede i tiden de skal ha funnet sted, i tillegg til korrespondanse fra Adams avisen har fått tilgang til.

Adams’ ekskone, artist og skuespiller Mandy Moore, sier i artikkelen:

– Han brukte musikk som et kontrollmiddel.

New York Times beskriver også et tilfelle der Adams skal ha blottet seg via telefonen for en mindreårig jente som skal ha løyet om alderen sin. Han skal angivelig ha skrevet til henne i ettertid:

«Jeg ville havnet i trøbbel om noen visste at vi snakket sammen på denne måten. Om folk visste, ville de sagt jeg er som R. Kelly. LOL.»

EKS: Mandy Moore, for tiden aktuell i TV-serien «This Is Us» der hun har en av hovedrollene. Foto: MONICA ALMEIDA / REUTERS

Artisten selv avviser påstandene gjennom advokat Andrew B. Brettler:

«Adams avviser utvetydig at han noen gang var aktiv i upassende seksuell kommunikasjon på nettet med noen han visste var mindreårig».

Han benekter også «de ekstremt alvorlige og besynderlige påstandene» i artikkelen.

I OSLO: Ryan Adams i Oslo i oktober 2001. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Adams skal også ha omtalt påstandene i en Twitter-melding som senere ble slettet. Variety gjengir den:

«God valentinsdag New York Times. Jeg vet dere har advokater, men dere har ikke sannheten på deres side. Nei. Det har jeg. Og dere har gått tom for venner. Mine folk er IKKE deres venner. Bare trykk deres sverteartikkel. Men de juridiske ørnene ser dere. Rotter. Jeg skal f… meg knuse dere. La oss lære, jeg biter på.»

Ryan Adams (44) har gitt ut 16 album og har fått sju Grammy-nominasjoner. hans første album, «Gold», kom i 2001.