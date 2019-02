TRUMFET LØRDAG: Wiktoria i delfinalen i Göteborg lørdag. Foto: Jessica Gow/TT

Wiktoria kan bli disket fra Melodifestivalen

Wiktoria (22) sang seg direkte til finalen i svenske Melodifestivalen lørdag. Men gleden kan bli kortvarig.

Svenske medier skriver nå at Wiktoria Vendela Johansson og låten «Not With me» kan bli diskvalifisert.

Det viser seg nemlig at låten allerede lå ute på Spotify før 22-åringen hadde fremført den på scenen. Det er i strid med reglementet for SVT og Melodifestivalen. Ingen låter skal legges ut for strømming før alle finaleartistene er plukket ut. Wictorias låt skal ha ligget ute siden lørdag. Nå er den fjernet.

I motsetning til Norge har Sverige valgt å beholde delfinalene, og den aller første delfinalen fant sted i Scandinavium i Göteborg lørdag. Wictoria sanket sammen med rivalen Mohombi (32) flest stemmer, og de var dermed de første artistene til å sikre seg finaleplass.

Mandag, altså to dager derpå, avslørte avisen Dagens Nyheter at «Not With Me» lå ute på strømmetjenesten.

– Dette er selvfølgelig veldig uheldig. Vi tok affære så snart vi fikk kjennskap til det, sier Nellie Sörman, pressekontakt i plateselskapet Sony, til Aftonbladet.

Årsaken skal ifølge Sony være at det har skjedd en teknisk feil. Det jobbes nå med å utrede hvordan det kunne skje. Plateselskapet mener at låten kun lå ute i to timer, men publiseringstidspunktet på Spotify antyder at den har ligget ute i to døgn.

Sjef for Melodifestivalen sier til Aftonbladet at de avventer hva som skal skje med Wictorias bidrag.

Sveriges kanskje største ekspert på Melodifestivalen, Tobbe Ek, sier til avisen at han tviler på at låten diskes. Likevel mener han at det er et klart regelbrudd, og at det kan gi et uheldig signal om den ikke blir det.

– Hvis Wictorias låt ikke blir disket, står nå plateselskapene fritt til å la låtene ved en «teknisk feil» legges ut til strømming på Spotify noen dager i forveien, så fansen kan laste dem ned og høre på fem helt frem til finalen, sier han.

Wiktoria har ikke uttalt seg offentlig om det som er skjedd.

Sangeren var i ekstase etter triumfen lørdag og postet bilde av seg og Mohombi på Instagram, der hun skrev: «Finner ikke ord. Responsen er SYK. En stor, fet TAKK til alle som stemte. Det beytr virkelig å så mye»:

