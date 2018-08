STJERNEPAR: Daryl Hannah og Neil Young på «Paradox»-filmpremiere i Texas i mars i år. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES

Medier: Daryl Hannah og Neil Young skal ha giftet seg

Hollywood-stjernen Daryl Hannah (57) og rocker Neil Young (72) skal ha gitt hverandre sitt ja i helgen.

Publisert: 29.08.18 17:11

En rekke amerikanske og britiske medier, deriblant USA Today , People og Mirror , melder at stjerneparet holdt en intim og enkel vielse i Atascadero i California lørdag. Ikke navngitte kilder opplyser at kun nære slektninger og venner var invitert, og ingen medier visste at det var bryllup på gang.

Young og Hannah har til gode å kommentere nyheten, men i sosiale medier strømmer det på med gratulasjoner til de påstått nygifte. På Youngs egen Facebook-side strømmer det på med lykkønskninger og spørsmål fra nysgjerrige fans.

Youngs gitarist Mark Miller skal imidlertid ha etterlatt liten tvil om hva som var i gjære da han lørdag skrev på Facebook: «Gratulerer til Daryl Hannah og Neil Young på deres bryllupsdag. Med ønsker om et langt og lykkelig samliv», lød det i hilsenen.

Hannah selv postet et bilde på Instagram samme dag av en ugle oppe ved noen takbjelker. « Noen våker over oss ... Kjærlighet og bare kjærlighet», skrev hun under posten (teksten fortsetter under):

Neil Young skilte seg i 2014 fra sin kone gjennom 36 år. En måned senere skjøt spekulasjonene fart om at musikeren skulle ha innledet en flørt med «Kill Bill»-skuespiller Daryl Hannah. Forholdet ble bekreftet noen måneder etter.

Husker du ? Toppløs Hannah provoserer

Neil Young regnes som en legende innen rocken og står bak kjente album som «After The Gold Rush» og «Harvest». Han har besøkt Norge mange ganger. Hannah, også kjent fra filmer som «Splash» og «Roxanne», har tidligere hatt romanser med Jackson Browne og avdøde John F. Kennedy Jr. .

Tilbakeblikk : Dop og sjalusi ødela ekteskapet

Hannah debuterte nylig som regissør for filmmusikalen «Paradox», hvor hun samarbeidet med Young.

Young har tre barn, to fra sitt forrige ekteskap og ett med den avdøde skuespilleren Carrie Snodgress. Hannah har aldri vært gift og har heller ingen barn. Filmstjernen er for øvrig blant kvinnene som har anklaget Hollywood -produsent Harvey weinstein (66) for sextrakassering.