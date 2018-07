JAKTER BILDER: Dana, enken til Tom Petty går nå ut og ber fansen sende inn sine beste bilder - eller videoer av Tom Petty og gruppens hans «The Heartbreakers». Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Enken jakter fansens egne Tom Petty-bilder

Publisert: 22.07.18 09:19

Har du et bilde du har tatt - eller en video av Tom Petty? Da har du muligheten til å være med på en video som skal bli en del av et ny musikk-boks som nå skal utgis for å hedre den avdøde rockelegenden.

Tom Petty døde 2. oktober i fjor av en overdose heroin, etter at han ble funnet bevisstløs i sitt hjem i Malibu uten åndedrett og med hjertestans.

Petty giftet seg med Dana York Epperson i 2001. Han har to døtre fra et tidligere ekteskap.

Det er Dana og en av døtrene til Petty, Adria Petty, som står bak denne delen av prosjektet og som har tatt initiativ til å invitere fansen til å komme med sine bilder og videoer, skriver NME .

– Kjære Tom Petty-fans. Vi skal lage en meget spesiell musikkvideo for å hedre Tom Petty - og hans 40 år lange og nære forhold til sine fans. Derfor inviterer vi deg til å dele dine favoritt-øyeblikk som du har av Tom og bandet med oss, skriver prosjektlederne på Tom Pettys hjemmeside .

Bilder og videoer fra fansen skal bli en egen video og være en del av musikkboksen «An American Treasure », som i all hovedsak skal inneholde 60 hittil ukjent sanger fra Tom Pettys hånd. Boksen skal også inneholde en lang rekke «Tom Petty & The Heartbreakers»-klassikere fremført live ved forskjellige anledninger opp gjennom årene.

– Tom Petty var prototypen på den joviale rockestjernen som traff hjertene til den amerikanske arbeiderklassen med nær den samme kraften som Bruce Springsteen og John Mellencamp i «heartland»-rockens storhetstid på 1980-tallet, skrev VGs Stein Østbø i sine minneord under tittelen «Tom Petty er død: Hjerteknuseren» .