Highasakite-striden: Hamrer løs på trommeslageren

I et brev fra bandets medlemmer som føler seg «tvunget ut» stilles det en rekke spørsmål rundt trommeslager Trond Bersus rolle i bandet.

Som VG tidligere har omtalt, pågår det en bitter konflikt mellom medlemmene i Highasakite, Norges største nye band på 2010-tallet.

Etter tre år og to plater med stor suksess , omfattende turnévirksomhet og Spellemannpriser, ble det tidlig i fjor klart at bandmedlemmene Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar skulle ut av besetningen – noe de måtte holde tyst om mens de spilte et dusin store festivalkonserter gjennom sommeren.

Konflikten er nå sentrert rundt hvem som har rettighetene til bandnavnet . Juridisk utspiller striden seg hos Patentstyret.

Vokalist Ingrid Helene Håvik registrerte varemerket Highasakite som privatperson 17. januar 2017 – uten at Lo, Eberson og Skar var klare over det.

– Ikke grunnlag

I et nytt partsinnlegg til Patenstyret går de løs på trommeslager Trond Bersu, som nå er eneste gjenværende medlem av Highasakite sammen med vokalisten.

Tidligere har skytset fra de tre utstøtte primært vært rettet mot henne.

Håvik og Bersu startet bandet sammen i 2010. Overfor Patenstyret har hennes advokat argumentert for at dette gir Håvik og Bersu rettighetene til bandnavnet.

Lo/Eberson/Skar mener imidlertid at det var i perioden de alle var med i bandet, 2013 – 2017, at navnet Highasakite ble innarbeidet som et verdifullt varemerke.

– Et vesentlig argument i innehavers tilsvar er at det ikke foreligger dokumentasjon for at varemerket Highasakite har blitt overført fra Håvik og Bersu til de øvrige bandmedlemmene, skriver advokat Ketil Sellæg Ramberg på vegne av Lo/Eberson/Skar.

– Dette argumentet forutsetter at det er Håvik og Bersu som opprinnelig eide varemerket. Innsiger finner ikke grunnlag for dette. Innehaver har heller ikke gitt noen nærmere forklaring på hvorfor Håvik står som eneste innehaver dersom varemerket også er eid av Bersu.

I innlegget stiller Lo/Eberson/Skar seg undrende til at Highasakite nå fremstilles som en duo, bestående av Håvik og Bersu.

Det vises blant annet til at samtlige fem medlemmer investerte en halv million kroner hver i egenandel på utenlandsturneer i perioden 2013 – 2016, at de eier selskapet Highasakite DA sammen, og at alle fem har signert management- og platekontrakt som Highasakite.

– De tre øvrige bandmedlemmene er slik vi forstår innehavers standpunkt kun eksterne parter som leies inn ved leilighet. Dette til tross for at Highasakite DA er eid av alle fem med like eierandeler (…) For øvrig fremstår det som uklart hvorfor Bersu er et naturlig medlem av bandet sammen med Håvik, mens Skar, Eberson og Lo tilsynelatende ikke kvalifiserer til medlemskap.

Tvunget ut

Håviks advokat har i tidligere innlegg til Patenstyret påpekt at Lo/Eberson/Skar brukte tid på andre prosjekter enn Highasakite.

Dette slår de nå tilbake mot, og påpeker at Bersu var aktiv i bandet Pelbo i 2012, mens Håvik ga ut soloplate i 2013.

I innlegget kommer det også frem at de tre føler seg «tvunget ut» av bandet. De ønsker ikke å utdype den formuleringen overfor VG.

– Det er feil å si at de ble tvunget ut av bandet, sier Ingrid Helene Håvik til VG.

– De ble tilbudt å være med videre med samme økonomiske modell, men jeg og Trond ønsket å komme tilbake til utgangspunktet og hadde lyst til å ha full kunstnerisk kontroll over innspillingsprosessene igjen.

Bersu sier til VG at han stiller seg bak Håviks utsagn.

Vokalisten forteller at studioarbeidet uansett primært ble utført av henne og Bersu i samarbeid med produsent.

– Poenget var å få til en bedre kunstnerisk prosess, da vi har hatt vansker med å samles i studio samtidig ved tidligere anledninger og samarbeidet har ikke fungert optimalt. Vi har aldri vært et band som har jobbet særlig mye kreativt sammen. Og vi var ikke på øving før vi gikk i studio.

I innlegget bemerkes det videre at Håviks og Bersus nye selskap, Highasakite AS, dannet høsten 2017, er en planlagt konkurrerende virksomhet i strid med konkurranseforbudet i selskapsloven §2-23.

– Å ta med seg varemerket kostnadsfritt fremstår etter innsigers syn som illojalt og i strid med god forretningsskikk, skriver advokat Ramberg.

Uenige om avtale

Overfor VG påpeker Trond Bersu at han og Håvik jobbet mye med Highasakites første plate, som kom i 2012. Han er også produsent på albumet de lager i disse dager.

– Vi har hele tiden hatt et veldig tett musikalsk samarbeid på alle platene, og jeg har vært sparringspartner for Ingrid i forbindelse med låtskrivingen og nå produksjonen.

Bersu presiserer at han og Håvik fra starten av har vært enige om at det er hun som er Highasakite dersom han ikke skulle være med lenger.

– Ingrid er den naturlige eieren og skaperen av navnet og universet og alle låtene. Ingen andre enn Ingrid kan være Highasakite, sånn sett er det helt naturlig at hun eier varemerket. Denne forståelsen har også blitt skriftlig og muntlig bekreftet av de andre tre medlemmene som ikke er med lenger.

Marte Eberson stusser over Bersus siste utsagn.

– En slik skriftlig og muntlig avtale er jeg ukjent med, sier hun til VG. Mer ønsker hun ikke å si om saken nå.

– Jeg er Highasakite

Ingrid Helene Håvik sier at hun og Bersu var enige om to vesentlige ting da de startet sammen i 2010:

– Highasakite er et prosjekt som er tuftet på mine låter og visjon. Og om jeg og Trond ikke vil jobbe sammen mer, er det fortsatt jeg som er Highasakite. Vi har vært et team helt fra begynnelsen av og jobber veldig bra sammen. Men det er ingen andre som kan ta med seg det navnet videre.

Øystein Skar, Kristoffer Lo og advokat Ramberg ønsker ikke å kommentere saken. Highasakite-manager Glenn Larsen har ikke besvart VGs henvendelse om kommentar.

