Zara Larsson til Findings

Den svenske popartisten har blitt godt kjent med norske konsertscener de siste årene. Til sommeren er hun aktuell som artist under 5-årsjubileet til Findings-festivalen.

Onsdag avslørte Findings-festivalen at Zara Larsson står på scenen på Bislett Stadion i august. I sommer var hun på Bergenfest, Ålesund Live og Palmesusfestivalen i Kristiansand.

– Vi er utrolig glad for at den svenske superstjernen Zara Larsson har valgt å komme til Findings sitt 5-årsjubileum på Bislett stadion til sommeren. Hun er et stort forbilde for mange unge og har en stemmeprakt og talent som overgår de fleste, sier Trond Opsahl i Sky Agency som arrangerer festivalen sammen med Live Nation.

Mandag åpnet Larsson Nobelkonserten i Telenor Arena, selv om VGs anmelder ikke ble særlig imponert.

Sky Agency forteller at de også har booket den svenske DJ-duoen Axwell Λ Ingrosso til festivalen.

– Deres sceneshow og livesett er uten sidestykke og noe av det råeste jeg har opplevd. Bislett stadion kommer til å koke når de drar i gang! Bare å glede seg, sier Opsahl.

I fjor spilte blant andre Matoma og Alan Walker under festivalen. Den var også utvidet med en ny scene, hvor Cezinando, Ina Wroldsen og Julie Bergan spilte opp til fest.

VGTV møtte Zara Larsson tidligere i år, hvor hun forklarte hvorfor hun hater machokulturen blant menn:

Selv om festivalen finner sted tredje helgen i august, legges billettene ut for salg allerede fredag. De siste årene har arrangementet blitt utsolgt, og fjoråret sørget for publikumsrekord på 20.000 besøkende per dag.

Larsson har også gjort det stort utenfor Skandinavia. Tidligere i år var hun også gjest på «The Ellen Show»:

