Lorde hyller Sigrid Solbakk Raabe på Twitter

Publisert: 10.02.18 00:22

Roser Norges nye internasjonale popstjerne til millioner av følgere.

21-åringen fra Ålesund har fått en eventyrlig start på 2018 med singelen «Strangers», som gikk til topp 10 på den offisielle britiske hitlisten en uke tilbake.

Nå får hun nok en opptur, fra en av de største unge internasjonale popstjernene de siste årene: Lorde (21) fra New Zealand, best kjent for kjempehiten «Royals» og kåret til utgiver av årets beste album i en rekke publikasjoner i 2017.

Lorde har nå fått med seg Sigrids fra før hyllede opptreden på britiske Graham Nortons TV-show.

– Bare det beste som har skjedd på TV på evigheter, skriver Lorde til sine drøyt 7,3 millioner følgere på Twitter.

– En fantastisk fin oppmerksomhet fra en stor artist som også tidligere har snakket positivt om Sigrids musikk, sier Kim Paulsen i Sigrids norske plateselskap Petroleum.

Aurora Aksnes, som deler både plateselskap og management med Sigrid, fikk i 2015 et betydelig karriereløft da Katy Perry snakket varmt om henne på Twitter.

«Strangers» har passert 15 millioner avspillinger på Spotify. Låten er nå på 13. plass i Storbritannia, men blir stadig mer populær på nevnte streamingtjeneste.

Den har gått til førsteplass i Skottland og 13. plass i Irland. Sangen er også stigende på VG-lista, hvor den nå er på sjetteplass.