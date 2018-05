SKAPER DEBATT: Aurora Aksnes. Foto: PETROLEUM RECORDS

Fansen krangler om Aurora Aksnes-bilde

Publisert: 01.05.18 23:03 Oppdatert: 01.05.18 23:32

Artisten poster et bilde av seg selv hvor hun omfavnes av en svart mann; kommentarfelt går berserk.

Popstjernen Aurora Aksnes (21) fra Os har akkurat sluppet en ny singel, «Queendom».

Onsdag kommer musikkvideoen, og de siste seks dagene har Aksnes drevet nedtelling til den i sosiale medier.

Hver dag har hun postet et nytt bilde med tilhørende tall. Bildene har fått mellom 300 og 400 kommentarer på Instagram.

Unntaket er det andre bildet hun la ut. Det har i skrivende stund høstet over 2200 kommentarer, i et felt hvor debatten går heftig for seg.

– Ser ut som porno, heter det i den mest populære kommentaren.

Flere bemerker at det virker som om Aksnes-bildet spiller på «interracial porn», pornografi med forskjellige raser involvert.

Det debatteres også om hvorvidt en del av kommentarene er rasistisk ladet. Noen innspill etterlater liten grad av tvil, som dette:

– Visste at den lille hvite jenta ikke kunne motstå en nigger, skriver en person i kommentarfeltet.

Mange av ytringene kommer fra brukere i Brasil, hvor Aksnes har slått an i senere tid.

– Det er ikke fordi fyren er svart, det er fordi ingen forventet å se Aurora ha sex med en mann, det er alt, skriver en av flere som mener at enkelte Aksnes-fans ikke skjønner brasiliansk humor.

Hvorvidt bildet stammer fra en sexscene er usikkert. Aksnes er avbildet alene på alle de øvrige bildene hun har lagt ut.

En rekke fans gir uttrykk for frustrasjon over reaksjonene på bildet.

– Trist at det fortsatt skal oppfattes som kontroversielt å bli omfavnet av en farget person i et bilde, mener en som gir Aksnes ros for å være inkluderende.

VG har vært i kontakt med Aksnes’ plateselskap Petroleum, som opplyser at hun ikke har anledning til å kommentere saken tirsdag kveld.

