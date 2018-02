«Farmen»- Kristian gir ut låt med Vassendgutane: - Hadde aldri sett for meg dette

Publisert: 04.02.18 13:14

«Farmen»-Kristian gir ut låt sammen med sine store helter i countrybandet Vassendgutane. Videopremieren ser du her!

Se intervju med Kristian Djupnes og Vassendgutane-bassist Sindre Aam i videovinduet over.

Kristian Krubel Djupnes fikk mye oppmerksomhet da han i høst deltok i «Farmen» på TV 2 .

Og Kristian, som jobber som avløser og som har vunnet NM-gull i melking av kyr fire år på rad, la fra første dag ikke skjul på sin begeistring for norsk countrymusikk og spesielt bygdebandet Vassendgutane.

Nå har en ellevill drøm gått i oppfyllelse for 21-åringen. Fredag ga nemlig bandet ut låta «400 saudehaud», en låt Kristian har skrevet tekst og melodi til. Vokalen er det også han selv som står for.

Entret scenen

Allerede før «Farmen» hadde 21-åringen vært på et titalls konserter med sine store helter. Men etter at han - i «Farmen» - sang en Vassendgutane-låt foran flere av de andre deltagerne, fikk han for første gang et skikkelig møte med bandet da de hadde konsert på Sotra utenfor Bergen.

Møtet mellom Kristian og bandet ble gjort i regi av TV 2-programmet «God kveld Norge».

Og kvelden, den endte i at han ble invitert med opp på scenen, der han sang «Det er greitt å være neger» foran et entusiastisk publikum.

Her ser du hele musikkvideoen til «400 saudehaud»:

Etterpå har de holdt kontakten, og nå har han blitt en større del av bandet enn han noensinne hadde sett for seg.

– Slo brukbart an!

– Jeg jobbet i fjøset en dag, og tenkte at Vassendgutane jo har skrevet sanger om så mye. Og så tenkte jeg på sauer, for det har de jo ikke laget noen sang om! Refrenget kom veldig fort inn i hodet på meg mens jeg drev og melket. Så kom det sannelig også et vers når jeg drev og foret, forteller Kristian til VG.

Litt senere var han på konsert med heltene sine på Storefjell, der han igjen fikk være med gutta «backstage».

– Jeg dristet meg til å synge dette for dem. Og så slo det jo brukbart an! De spurte om jeg kunne lage et vers til. Så da gjorde jeg det.

– Et veldig «nesten»

Låta ble til slutt helt ferdig. Og på nyåret samlet «hele gjengen» seg i et fjøs, der de gjorde musikkvideoen.

– De beit på da! Jeg vil ikke si at jeg hadde store forhåpninger, men syntes jo sangen var bra. Det mente kompisene mine og. Bandet likte den, så jeg fikk beskjed om å komme i studio for å synge det inn. Og jeg synes det ble tøft, jeg!

Bassist og vokalist Sindre Aam synes det er veldig gøy at de har fått med seg selveste «Farmen»-Kristian i studio.

– Han er jo en kjekk kar, da. Og det han har laget er en skikkelig «Vassendgutane»-sang. Han synger på sunnmørsdialekt, og det gjør han til og med nesten korrekt, sier han til VG.

– Det er et veldig «nesten» der da. Det er min tolkning, for å si det sånn, skyter Kristian inn.

– Umulig å se for seg

– Hvor mye tror du Kristian betyr rent PR-messig, Sindre?

– Jeg har kjempetrua, jeg! Man vet aldri i denne bransjen, men jeg tror dette kan slå veldig bra an. Og så er det jo artig at han, som så stor fan, lager en så bra tekst og melodi.

Han er imidlertid ikke alene om å være begeistret. For Kristian, som er bosatt på Gjøvik, er nemlig dette virkelig en drøm som går i oppfyllelse.

– Jeg hadde aldri sett for meg dette, det er jo umulig å se for seg noe sånt! Tidligere i livet har jo jeg og kompisene mine levd på det i ukesvis hvis det skulle skje at vi kom borti trekkspillet til han Ernst (Olaf Brune, journ. anm.) på en konsert. Og det sier jo sitt.

Og:

– Jeg husker Arthur (Johan Bjørdal, vokal og gitar, journ. anm.) tok et trekk av røyken min en gang. Det var virkelig stort for meg.

– Lite juks og fanteri

– Synes du ikke at det er litt skummelt, Kristian?

– Nei, faktisk ikke. Jeg er egentlig fryktelig lite redd for ting, jeg. Det er spennende, men jeg synes ikke det er skummelt.

– Han takler jo dette fint, da. Det er ikke bare-bare å komme i et studio å synge. Alt du gjør blir avslørt. Men du synger veldig rent, og det er det ikke mange som gjør. Det var ikke mye juks og fanteri der, skryter Sindre.

Og Kristian innrømmer at studiobiten var en noe spesiell opplevelse.

– Det tok litt tid før jeg var helt komfortabel. Men jeg tenkte at det bare var å gi alt, så da gjorde jeg det.

Kan komme mer

Avtalen Kristian har inngått med «Vassendgutane» inkluderer én sangutgivelse, med opsjon på tre til.

– Det stemmer, det. Så jeg har litt igjen på kvoten.

– Det er vanskelig å vite, men jeg har en følelse av at han kommer til å følge opp dette og at det kommer flere sanger, mener Sindre.

– Når skal du begynne med nummer to da, Kristian?

– Nei, det var et godt spørsmål. Kanskje finner jeg ut det på countryfestivalen? Når jeg er i «det rette siget». Det er jo som regel da det kommer. Men denne kom jo faktisk da jeg var helt edru, humrer han.

Rockefeller neste?

– Det ser jo ut som at dere allerede har blitt gode venner?

– Tja, vi har nå ikke slåss ennå. Vi sender jo meldinger og ringer til hverandre av og til. Og det blir nok ikke mindre av det fremover. Hvis dette blir bra, som jeg tror, så satser vi på at han kan være med på så mange jobber han har lyst til og kan stille på, forteller bassisten.

– Og så har vi en spillejobb på Rockefeller i Oslo i starten av juni, og da tror jeg jo du skal være med på det.

– Nei, sier du det? Jeg er med, jeg!

– Ikke for pengenes skyld

– Har «Farmen»-Kristian blitt Artist-Kristian?

– Nei. Jo. Eller... Jeg er avløser, jeg, men så kan jeg jo være med å synge litt og.

– Du er litt i tvil nå? Ha ha, du var sikrere før, kontrer Sindre.

– Jeg er glad i å synge, og har nok utsatt kyrne for en del synging som de ikke har vært i stand til å komme seg unna. Og jeg vil vel si at jeg trives godt i rampelyset. Men jeg trives også godt utenfor, erkjenner den rykende ferske låtskriveren, som ikke gjør dette for pengenes skyld.

– Nei, det har jeg ikke tenkt noe på. Jeg tjener penger fra før av jeg, så dette er bare for moro skyld.

– Ingen gullgruve

Ifølge Sindre er det heller ikke store penger å hente på en utgivelse som dette.

– Musikken har blitt sånn i dag at det ikke lenger er noen gullgruve. Det man kan tjene penger på i dag er å spille ute. Det er vel det eneste vi ikke har laget noen avtale på, at når han er med oss ut - da må vi få i stand en eller annen avtale.

– Kost og losji i hvert fall?

– Ja! Jeg er ganske dyr i kosten, men på losjien er jeg ganske enkel, sier Kristian lattermildt.