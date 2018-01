Sigrid Solbakk Raabe mot toppen i Storbritannia

Publisert: 22.01.18 18:42

MUSIKK 2018-01-22T17:42:15Z

21-åringen fra Ålesund suser mot det øvre sjikt av den britiske hitlisten.

Det går radig for Sigrid nå, i et av verdens største musikkmarkeder.

Ti dager er gått siden BBC utropte henne til toppnavnet i den prestisjefylte «Sound Of 2018»-kåringen.

Nå er hennes siste singel, «Strangers», en sertifisert hit i Storbritannia.

Mandag kveld melder BBC at «Strangers» ligger an til å nå tredjeplass på den offisielle britiske hitlisten når den offentliggjøres fredag - og at den er en «sterk kandidat til å nå førsteplassen».

Forrige uke ble «Strangers» spådd av Official Charts Company å nå åttendeplass, men den endte på 26. sist fredag.

Forskjellen er at Sigrid-singelens popularitet nå er langt mer synlig i utslagsgivende salgskanaler.

Låten føk til topps på britiske iTunes etter Sigrids opptreden hos BBCs Graham Norton fredag kveld, og der holder den stand.

Videre er «Strangers» i ferd med å gjøre seg gjeldende på Spotifys britiske liste. Etter ovennevnte TV-opptreden gikk den inn på 111. plass lørdag, og har steget til 105. plass.

Toppsjiktet av den britiske hitlisten var lenge en hard nøtt for norske artister. Eksempelvis vakte det oppsikt da Lene Marlin nådde femteplass med «Sitting Down Here» i 1999.

De siste årene har imidlertid mange nordmenn gjort det skarpt på listen.

Nico & Vinz gikk helt til topps med «Am I Wrong» i 2014. To år senere gjorde Seeb det samme, med sin remiks av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza».

Ina Wroldsen har toppet listen som låtskriver. Som utøvende artist nådde hun annenplass som vokalist (og låtskriver) på Calvin Harris-hiten «How Deep Is Your Love» i 2015. I skrivende stund er hun på 12. plass med Jax Jones-låten «Breathe», som hun synger og har vært med på å skrive.

Kygo og Alan Walker har begge nådd syvendeplass, med henholdsvis «It Ain’t Me» og «Faded». Aurora Aksnes gikk til 11. plass med en coverversjon av Oasis’ «Half The World Away».