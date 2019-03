FOREVIGET: Hal Blaine i 2008, da han fikk håndavtrykkene sine støpt i sement på Hollywoods RockWalk i Los Angeles. Foto: Kevork Djansezian / AP

Trommislegenden Hal Blaine er død

Hal Blaine, berømt studiomusiker og trommis for Frank Sinatra, Elvis Presley, Ronettes og Beach Boys, døde mandag.

Den amerikanske stjernen ble 90 år gammel.

Blaine døde av naturlige årsaker i sitt eget hjem i Palm Desert i California, bekrefter svigersønnen, Andy Johnson, til nyhetsbyrået AP.

Familien har i tillegg kunngjort nyheten på Facebook, der de takker for bønner og omtanke fra mennesker verden over:

«Nå ber vi om å få sørge i fred og ro. Vi har ingen flere opplysninger å komme med på det nåværende tidspunkt».

I sorg

«Den største trommeslageren gjennom tidene», tvitrer en sorgtynget Brian Wilson i Beach Boys etter å ha fått dødsbudskapet.

«Jeg er så trist og vet ikke hva jeg skal si. Hal Blaine var en så stor musiker og venn at jeg har ikke ord for å beskrive det. Han lærte meg så mye og har en stor del av æren for vår suksess», skriver han og poster et bilde av Blaine og seg selv.

Blaine, som for lengst var innlemmet i ærverdige Rock Hall of Fame, rakk å bli hedret med Grammys Lifetime Achievement så sent som i fjor.

«For 25 måneder siden spilte Hal Blaine og jeg sammen for siste gang», skriver Ronettes-sanger Ronnie Spector på Facebook.

«I dag må jeg beklageligvis ta farvel med Hal – og takke ham for magien han tilførte så mange Ronettes-innspillinger, og så mange andre, gjennom sin utrolige karriere. Tusen takk, Hal. Kjærlighet for alltid, Ronnie xxx».

Bladet Rolling Stone beskriver Blaine som «ikonisk». Åpningsriffet på Ronettes «Be My Baby» nevnes spesielt av en rekke medier.

Blant storhetene som har Blaines trommekunster på sine låter, er også Simon & Garfunkel, The Byrds og Barbra Streisand. Han er også å finne på en haug med låter produsert av Phil Spector. Ifølge Wikipedia anslås det at Blaine har bidratt på så mange som 35.000 innspillinger.

I tillegg spilte han i band som The Wrecking Crew, Baja Marimba Band, The T-Bones, The Routers og The John Denver Band. På merittlisten er også musikken til en lang rekke filmer.