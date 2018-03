GOD TJOMMI: Se opp for Emir, mener VGs anmelder. Her er bergenseren avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Facebook

by:Larm-anmeldelse: Ong mann på vei mot noe $tort

Marius Asp

Publisert: 03.03.18 18:20

Det er mer enn litt lydkrøll som skal til for å felle Emir.

Konsert: Emir

Sted: Ingensteds, Oslo

Publikum: Cirka 250

Emir Hindic er nok fortsatt best kjent som Onge $ushiMane, halvdelen av det polariserende bergensrap-fenomenet Sushi x Kobe.

Under årets Bylarm er han likevel åpenbart på manges radar, og den over gjennomsnittlig ålreite klubben Ingensteds er fylt opp i god tid før vår mann går på – ørlite forsinket grunnet manglende lyd i en monitor.

Det skal imidlertid mer enn litt lydkrøll til for å stagge Emir, som for anledningen ser ut som en ung Eminem (hårfestet er identisk, i det minste), og hans tre musikere. Fra første låt – som muligens heter «Gi meg mer» – slynges selvsikker og euforisk soulpop med tydelige drag av UK garage ut i lokalet.

«Aldri mer» er en fabelaktig midtempo-sak med en distinkt eim av MDMA og årtusenskiftet, mens den ferske singelen «Alltid» overskrider et noe slitt utgangspunkt med et knallsterkt refreng.

Dette er et rikt musikalsk univers, men samtidig såpass plantet i nuet at det lett kunne (og har, for alt jeg vet) vært gjenstand for en sketsj på «Hit for hit» eller «Martin og Mikkelsen». Emir har en god stemme, men den bærer ikke like godt gjennom hele konserten – særlig ikke i de dypeste partiene.

Pirk som dét må vike når herlige «Faller» avslutter en morsom og engasjerende halvtime med noe som ligner et lysshow. Denne tjommien har noe $tort på gang.