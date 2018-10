FIKK KRITIKK: Astrid Smeplass, kåret til Årets Spellemann for 2017. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Astrid Smeplass om Spellemannprisen: – Var helt på topp, og braste ned

2018-10-11

21-åringens Spellemann-seier ble hardt kritisert. Nå forteller hun hvordan det føltes.

Publisert: 11.10.18 10:43

Ett år siden sist hun ga ut en låt, VG-listetoppen «Think Before I Talk», er Astrid S klar med den nye singelen «Emotion».

Følelser ble det også rikelig av da hun tidligere i år vant utmerkelsen «Årets Spellemann» – noe som førte til en storm av kritikk , ikke minst fra kronikkforfattere som mente at Susanne Sundfør heller skulle fått prisen.

Først var Smeplass jublende lykkelig over hederen.

– Jeg var ekstremt stolt og glad, hadde mamma og pappa med meg i salen, feiret med en øl på etterfesten og var på en rosa sky, sier hun til VG.

– Deretter så jeg at det begynte å tikke inn kronikker, kommentarer og meninger om dette. Så det var en type berg-og-dalbane der man kom helt på toppen og så braste ned.

I situasjonen valgte Smeplass å holde tyst.

Betydde sinnssykt mye

– Jeg følte ikke at jeg var i en posisjon hvor jeg kunne forsvare meg selv, og jeg hadde ikke behov for det heller.

Etter en stund kom imidlertid flere av Smeplass’ artistkolleger på banen og ga henne støtte. Først Aurora Aksnes. Dernest Ingrid Helene Håvik i Highasakite, som skrev «stemmen din er perfeksjon» på Instagram .

Så kom også Susanne Sundfør selv og ga Smeplass tommel opp .

– Det var helt fantastisk. Jeg satte så sinnssykt pris på det. For jeg følte at det var en vegg av folk som hadde veldig sterke meninger om hvorfor jeg ikke skulle få prisen. Det betydde helt sinnssykt mye at de stilte opp slik de gjorde for meg.

Smeplass understreker at hun fikk mye støtte fra folket på gaten også – bokstavelig talt.

– Det er ikke så mange som kommer bort til meg på gaten til vanlig, egentlig ingen, men den uken var det så mange som kom bort, noen av dem løpende, og sa at prisen var fortjent og at jeg ikke skulle bry meg om hva som ble skrevet.

Smeplass medgir at kritikken gikk inn på henne.

– Det var ikke slik at jeg satt og koste meg med den kritikken. Men jeg kan ikke henge meg opp i hva folk mener, det ville bare ødelagt motivasjonen min, smiler hun.

– Det var noen dager der det sto litt på, men så gikk det over, og da føltes det veldig bra.