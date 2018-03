MER HEDER: Astrid S, her på Spellemannprisen, Foto: Kyrre Lien

Astrid Smeplass får gulltrofé i USA

Publisert: 10.03.18 07:55

Noen titalls millioner avspillinger av «Hurts So Good» gir Astrid S noe pent å henge på veggen.

2017 var et så bra år for 21-åringen at hun endte med å bli kåret til «Årets Spellemann» .

2018 ser ut til å følge i samme spor. Mens Smeplass ligger noenlunde lavt og spiller inn sitt debutalbum, får hun nå amerikansk gulltrofé – det man før gjerne kalte «gullplate» – for den snart to år gamle slageren «Hurts So Good».

Dette ifølge Smeplass’ plateselskap Universal.

– Jeg visste at låten har blitt spilt litt på radio der, men at den skulle selge til gull hadde jeg ikke trodd. En veldig hyggelig overraskelse! Det er ikke bare i OL nordmenn får gull, sier Smeplass.

Halv million solgte

For å få gulltrofé for en singel eller låt i USA, må den ha solgt 500.000 eksemplarer eller fått tilstrekkelig med avspillinger på streamingtjenestene.

150 streaminger tilsvarer ett «salg», for eksempel én betalt nedlastning på iTunes. 75 millioner streaminger tilsvarer dermed 500.000 salg.

Ifølge Universal-sjef Bjørn Rogstad har «Hurts So Good» rundt 70 millioner avspillinger på Spotify i USA. I tillegg kommer tall fra blant annet Apple Music.

– Det er en milepæl å hente hjem en gullplakett i verdens største og viktigste marked. Det er ikke mange norske artister som har klart dette før henne , sier Rogstad.

Jobber med hitmakere

Han understreker at Smeplass er en høyt prioritert artist for hennes amerikanske plateselskap, Island.

– Astrid tar seg nå god tid i studio og lager musikk med mange ekstremt flinke folk i Norge, Sverige, Storbritannia og USA.

Blant studionerdene Smeplass jobber med er svenske Ali Payami. Han skrev og produserte The Weeknds 2015-hit «Can’ Feel My Face» sammen med Max Martin. De to stod også bak Ellie Goulding-slageren «Love Me Like You Do».

Payami var også tungt involvert i Taylor Swift-singelen «... Ready For It?» og Katy Perrys album av fjoråret.

Tilbake i hjemlandet er to Astrid S-hits nominert til Musikkforleggerprisen som deles ut 19. mars: «Breathe» og «Think Before I Talk».

På verdensbasis er «Hurts So Good» avspilt 168 millioner ganger på Spotify.