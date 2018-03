VANT: Benjamin Ingrosso er Sveriges håp i Eurovision Song Contest. Foto: TT News Agency

Benjamin Ingrosso (20) skal kjempe mot Rybak

Publisert: 12.03.18 08:41

MUSIKK 2018-03-12T07:41:33Z

«Skandinavisk stormøte», skriver svensk avis om at Pernilla Wahlgrens sønn skal i ilden mot Alexander Rybak i Eurovison Song Contest.

Expressen mener at «Benjamin Ingrosso får verst tenkelige motstand i Lisboa» i mai og sikter til at unggutten skal konkurrere mot Alexander Rybak (31), som de omtaler som «en dynamitt».

Lørdag, samme kveld som Rybak på nytt tok storeslem i den norske MGP-finalen med «That’s How You Write A Song», sang Benjamin Ingrosso seg til topps i svenske Melodifestivalen med «Dance You Off».

– Jeg kan ikke beskrive hvor glad og takknemlig jeg er. Dette føles som det feteste jeg har gjort i livet mitt til nå, sprudlet Ingrosso etter triumfen, ifølge Göteborgsposten .

– Egentlig hadde jeg ikke trodd at det betydde så mye å vinne, men det gjør det faktisk, sier han.

Det er 20-åringens andre forsøk i konkurransen. I fjor endte Benjamin på en andreplass.

– Mammas lille favorittunge gikk hen og vant! ropte en rørt og gråtende Pernilla Wahlgren fra scenen ifølge Aftonbladet etter å ha sett sønnen dra i land seieren.

Benjamin er nemlig sønn av skuespiller og sanger Pernilla Wahlgren (50) og hennes eksmann Emilio Ingrosso (52), danser og komponist. Begge foreldrene var til stede da Benjamin kuppet showet. Til tross for at de har hatt et turbulent forhold etter skilsmissen , omfavnet de hverandre i gledesrus over sønnens prestasjon.

Wahlgren har selv vært med i Melodifestivalen fem ganger. Publikum husker best 1985-låten «Piccadilly Circus», men Wahlgren har til gode å vinne den nasjonale finalen. Sist hun var med, i 2010, endte det i nedtur .

Schlagerdronningen Carola Häggkvist (51) heiet også på Benjamin, siden hun har kjent ham siden han gikk i barnehagen sammen med hennes sønn Amadeus (20).

« Du får min stemme for din sterke og moderne låt! », skrev Carola på Instagram før finalen lørdag.

– Maktdemonstrasjon

Tidligere MGP-general i Norge, Jostein Pedersen, skriver på Facebook at Benjamin presterte en «maktdemonstrasjon»:

« Dette er lyd & bilde av 2018. Det er slik vi har det nå. Sløy, sofistikert hybrid av vidunderlig pop fra Michael Jackson, jungle, grime, garage, europeisk storbyradio, minimalistisk artisteri og svette klubber etter kl 02», skriver han og spår at Sverige vil gjøre det bra i Lisboa i mai.