Rebecca til gullduell

Rebecca Thorsen ble den første gullduellanten i årets Melodi Grand Prix. Der møter hun Alexander Rybak.

Det utenlandske MGP-publikummet har ikke glemt Alexander Rybak; hele fire juryer trakk frem vår tidligere Eurovision-vinner innledningsvis og hjalp han frem til gullfinalen. og så helt til gullduellen. De tre andre gullfinalistene ble til slutt Rebecca Thorsen, Stella og Alexandra og Alexander Walmann.

Før dette ble de fire gullfinalistene stemt fram av halvparten norske sms-stemmer, mens den andre halvparten ble utgjort av en internasjonal jury. Heretter er det bare norske sms-stemmer som teller.

De fire gjenværende artistene gjorde seg deretter klare for to dueller der vinneren av hver duell møtes helt til slutt. Da står det kun en artist igjen på scenen som er klar for å representere Norge i Lisboa i mai.

Det var duoen Alexandra Rotan og Stella Mwangi som hadde æren av å åpne årets Melodi Grand Prix ganske så sprettent med «You Got Me». De to har forresten allerede funnet tonen også utenfor scenen, og de har allerede laget mer musikk sammen.

«Gledelig perfekt og tanketomt», var blant ordene som VGs anmelder Tor Martin Bøe brukte om den glade duoen fra Eidsvoll og kastet en firer på terningen. Både Storbritannia og Frankrike trakk frem Alexandra og Stella som sin favoritt.

To andre som definitivt også har funnet tonen er navnebrødrene Aleksander Walmann og Alexander Rybak. Walmann ble så begeistret for navnebor Alexander Rybaks lille flørt på sosiale medier tidligere i uken, der Rybak la på et fiolintema til Walmanns «Talk To The Hand», at han prompte lovte å ta med Rybak til den internasjonale Eurovision Song Contest-finalen i Lisboa i mai dersom han vant.

Slik ble det altså ikke.

Russland, Makedonia, Estland og Tsjekkia pekte begge ut Alexander Rybak som sin favoritt. Dermed fikk Rybak et tidlig forsprang med stemmene fra de utenlandske juryene. Israel stemte frem Aleksander Walmann.

På forhånd, før finalen, var det Vidar Villa som ble spilt klart flest ganger på Spotify etter at låten ble sluppet, med rett over en million avspillinger. Likevel var ikke VGs Tor Martin Bøe på godfot med folket i kveld og ga Villa terningkast én.

« Det er noe fascinerende over at vi kan ende med å sende dette åpenbare og elendige vaset til Lisboa», skrev Bøe om Villas bidrag.

Bookmakernes favoritt var imidlertid 19 år gamle Rebecca Thorsen , som også var årets yngste artist. Låten er skrevet at Kjetil Mørland som også skrev vinnerlåten fra 2015 - «A Monster Like Me». Danmark, Sverige og Bulgaria hadde Rebecca som sin favoritt.