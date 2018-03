1 av 6 VANT: Alexander Rybak ble ropt opp aller sist som gullfinalist - og sto aller sist igjen på scenen, som vinner! Hallgeir Vågenes

Melankoli Grand Prix

Publisert: 10.03.18 22:59 Oppdatert: 11.03.18 00:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-10T21:59:39Z

Slik vinner du Melodi Grand Prix.

Medleyintroen på årets Melodi Grand Prix-sending understreker nok en gang hvor mye dette programmet vel så mye handler om fortiden, om å gjenskape minner, som å skape nye øyeblikk til en framtidig medley. Derfor er det kanskje ikke så rart at vinneren heter Alexander Rybak . Han leverer på alle disse parameterne.

Det har vært 1300 innsendte bidrag til årets MGP. Å kalle de ti som sto på scenen i kveld det sterkeste feltet noensinne er mer enn en overdrivelse. Det er en direkte forvridning av virkeligheten.

Det var virkelig ikke mye som seriøst hadde en sjanse til å vinne og la MGP-nasjonen stå igjen med selvrespekten i behold. På forhånd hadde jeg tippet Rybak, Rebecca, Stella&Alexandra til duellfinalen. At Aleksander Walmanns låt gikk videre kan ha like mye med at den var tidlig i showet, som at noen faktisk mente det var en av de fire beste.

SHOWMESTER: Alexander Rybak bød publikum opp til dans.

At streamingvinneren Vidar Villa selvsagt ikke var blant topp fire kan vi kanskje være glade for. Samtidig er det noe besnærende over tanken med å sende en sånn sjokkskade av en låt til Europa. Om ikke annet hadde man vunnet mye oppmerksomhet.

Det er faktisk bare én som kunne generert mer. Det er han som vant. Det så vi allerede i den unisone jubelen fra den europeiske fagjuryen.

To ganske ulike låter gikk til den siste gullduellen. Rybak har det desidert beste TV-showet. Vi må ikke glemme at Sverige vant like mye på den animert karen som danset med, som selve låten, da Måns Zelmerlöw triumferte med «Heroes» i 2015.

Finalelåtene som er klare fra andre deltakerland hittil varierer fra country til opera. Danskene sin høres ut som en sinnssyk vikingmusikal. Tsjekkia har med en kamel i musikkvideoen. Mens det bokstavelig talt ekstreme lynnedslaget av en hviterussisk låt virkelig er noe helt for seg selv.

NRKs show manglet både torden og lynnedslag. Folkelig og akkurat passe balansert ironisk. Ikke latterliggjørende slik de har hatt en tendens til å henfalle til. Den beste nye ideen var stuntkoret som takket folk med sang og blomster. Lavmælt, vennlig nedpå og passe godkleint. Spesielt den ville live-versjonen med trone, flagg og heldige Helle i Spektrum var så langt over toppen og skamløst høyrøstet som dette showet SKAL være.

Sånn sett sier det trauste tilbakeblikket fra 1987, med en staut Herbjørn Sørebø som programleder, noe om hvor langt MGP har kommet som TV-show. Og den nye versjonen av «For vår jord» at vi kanskje ikke har kommet like langt som låtskrivere. Selv om det var de profesjonelle som gikk videre til gullduell. Altså bare artister som har vært i den europeiske finalen tidligere - med unntak av Rebecca som ikke har vært med, men har en tidligere finaledeltakende låtskriver

Nullstillingen av stemmene før denne siste avgjørende runden er derimot nok et merkelig NRK-kynisk konsept for å hanke inn ekstra stemmekroner. Vi får ikke se låtene framført igjen, men får lov til å legge igjen flere SMS-femmere i kassen. Selv om de som gikk videre fikk beholde stemmene sine.

Ifølge Wikipedia har Lisboa et subtropisk middelhavsklima med milde vintre og varme somre. Hvordan den milde «That’s how you write a song» kan gjøre det der er selvsagt umulig å forutsi. Men den bør karre seg lett videre fra semifinalen. Og da kan, som vi alltid sier, det meste - for ikke å si alt - skje.

Jeg tror ikke den når helt til topps.

Men så vet jeg heller ikke hvordan man skriver en sang.