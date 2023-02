BLE 54 ÅR: David Jolicoeur på scenen i 2017.

De La Soul-stjerne død

David «Trugoy the Dove» Jolicoeur, fra det legendariske hiphop-bandet De La Soul er død.

Jolicoeur ble 54 år gammel, melder Rolling Stone. Han var en av tre medlemmer i det banebrytende hiphop-bandet De La Soul fra Long Island i New York.

Dødsårsaken er ikke kjent.

De ble dannet i 1987, og er mest kjent for hiten «Me, Myself and I» og albumet «3 Feet High and Rising», at album som står igjen som en klassiker i hiphop-historien.

Bandet var sammen med A Tribe Called Quest tidlig ute med å blande inn jazzelementer i hiphopen. Etter debutalbumet kom «De La Soul is Dead», som solgte langt mindre, men som også fikk meget god mottakelse.

Deres foreløpig siste albm, «And the anonymous Nobody», kom i 2016. Musikken deres har ikke vært tilgjengelig på streamingplattformer, men planen er at alt skal bli tilgjengelig i mars, skriver BBC.

De La Soul var en del av en hiphop-hyllest under Grammy-utdelingen forrige uke, men Trugoy var ikke til stede.