GULL: Emma Steinbakken har fått gulltroféer for millioner av streams. Debutalbumet er ikke like benådet med gull-låter.

Albumanmeldelse Emma Steinbakken «Home»: Intenst, nært og sjelløst

Emma Steinbakken er utvilsomt blant de siste årenes sterkeste norske stemmer. Låtmessig er hun ikke hjemme enda.

ALBUM: POP

Emma Steinbakken

«Home»

(Sony)

Allsangen er tilbake.

I alle fall kan det virke slik om man går gjennom et tilfeldig valgt bysentrum en kveld der ikke nødvendigvis alle skal på jobb dagen derpå. Åpne vinduer buldrer av allsang, og ikke bare på refrengene. Festfolk kan låter på kollektivt rams.

Emma Steinbakkens debutalbum virker å være designet for dette. Små, nære og engasjerte fortellinger om forhold som brytes. Både de man er en del av selv, men også de man er en indirekte del av. Pakket inn i markerte drop og refrenger av en av de kraftigste stemmene norsk popmusikk har hatt på en god stund.

Ikke bare i volum, men evnen til å bryte gjennom i offentligheten, fra Rådebank-øyeblikket «Jeg glemmer deg aldri» (2021) til den nylige Floden-tolkningen fra «Hver Gang Vi Møtes». Med unntak av Alan Walker-samarbeidet «Not You» (2021) er disse milevis i popularitet foran alle andre Steinbakken-låter.

Hvorfor ikke hele «Home» omfavner norske tekster er selvsagt fordi algoritmene sier at 4 av 20-åringens topp 5 byer er i Indonesia (muligens på grunn av Alan Walker). Når stemmekraften hennes for øyeblikket er dobbelt så populær globalt som Sigrid og Dagny tilsammen, i alle fall matematisk, er det lite å fundere over.

Her hjelper kraften henne gjennom personlige fortellinger som «Parents», om å leve mellom to hjem fordi foreldrene er skilt. Den er ikke like sterk i mer generiske låter som for eksempel «Home» og «House on Fire».

«Reckless Eyes» er dessuten den ørtende låten de siste årene som bruker harmoniene til Chris Isaaks «Wicked Game». Selv om den bryter over til en slags Robin-homage, blir det litt for enkelt.

Primært i samarbeid med Carl-Viktor Guttormsen og produksjonsduoen Skinny Days (Julie Bergan, Tix). Men også med støtte fra svenske popsnekkere, som blant annet Johan Lindbrandt (Kygo, Gryffin) og Robin Stjernberg (Megan Thee Stallion, Omar Rudberg).

Vokalen beveger seg nærmest uanstrengt over flere oktaver. Intenst, høyt, men uten å virkelig bevege på samme måte Steinbakken har gjort i både egne låter og ikke minst i tolkningen av andres.

I «Bad 4 Me» flyttes en ganske ordinær soullåt til noe større enn seg selv. Og avsluttende «Hopelessly Hopeless» er fremdeles en mektig poplåt. Fremdeles, fordi Fanny Hultman-låten (Kygo, Miriam Bryany, Skaar) er fra årsskiftet 2021-2022.

Det er en grunn til at den er med her også. «Home» løftes, åpenbart, av Steinbakkens kraftige stemme og markerte rasp. Men mangler nok låter med tilsvarende sjel.

Til neste år skal hun fylle Oslo Spektrum. Da blir det nok allsang uansett.

