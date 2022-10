POPDRONNING: Taylor Swift, her på MTV Video Music Awards i New Jersey i august.

Ordet «tykk» klippet bort fra Taylors Swifts musikkvideo

Taylor Swift (32) konfronterer gamle «demoner» i sin nye musikkvideo til «Anti-Hero». Men hun fikk mye kritikk for bruken av ordet «tykk».

Popstjernen har vært åpen om at hun har slitt med spiseforstyrrelser, og det er blant tingene hun tar for seg i den nye videoen.

Swift, som er kjent for å servere personlige tekster, spiller seg selv i videoen, der hun synger om følelsen av ikke å passe inn og redselen for å bli forlatt.

Hun bruker ikke ordet tykk i teksten, men da hun slapp videoen på YouTube for noen dager siden, viste den en scene der hun sto på badevekten og ordet «FAT» – altså tykk på norsk – erstattet tallet på vekten.

Reaksjonene uteble ikke. Debatten har herjet i sosiale medier, fordi de mente at Swift med ordbruken førte til «phatfobia (fedmefobi)», stigmatisering og kroppspress.

Og nå er musikkvideoen oppdatert. Scenen med ordet er fjernet fra den nye versjonen.

– Ingen unnskyldning

Catherine Mhloyi, reporter for Teen Vogue, var blant dem som så rødt over den første videoen.

«Å bruke ordet «tykk» på vektskålen – hun valgte eksplisitt å navngi demonen sin, altså frykten for å bli tykk – og det er bokstavelig talt fedmefobi», tordnet Mhloyi på InstaStory.

Når videoen nå er redigert, reagerer Mhloyi med følgende beskjed – også på InstaStory:

«Jeg har fortsatt til gode å høre dem som forsvarte vektskål-kommentaren, om hvor lett det var å fjerne den konkrete seansen uten at det ribbet noen for noe.»

Shira Rose, kroppspositivist og terapeut innen spiseforstyrrelser, reagerte også kraftig. Hun gikk ut på Twitter og sa at selv om man har en spiseforstyrrelse, så er det ingen unnskyldning for diskriminering.

– Tykke mennesker trenger ingen påminnelse om at alles verste mareritt er å se ut som oss. Det er ikke vanskelig si: «I dag sliter jeg med kroppsbildet mitt», i stedet for å si at «jeg er en fet, ekkel gris», sier Rose.

Hun beskriver Swifts uttrykksform som «en bedriten måte å forklare et dårlig forhold til egen kropp».

Swift har ikke selv uttalt seg om saken.

Forfatter, skuespiller og komiker Caleb Hearon skriver på Twitter at det var han som var kreativ leder for videoinnspillingen, og som bestemte å bruke orodet «FAT» på vektskålen.

Han hevder at Swift egentlig ønsket at det skulle stå «POOR (stakkars):

En som mener at Swift har rett til å bruke hvilke ord hun vil, er skuespiller og talkshow-vertinne Whoopi Goldberg.

– La henne få føle som hun selv vil. Liker du ikke låten, så kan du la være å lytte til den, sa hun i panelet på TV-showet «The View» denne uken.

Også svært fans mener at Swift burde beholdt det opprinnelige versjonen.

Swifts ferske album «Midnights» satte allerede døgnet etter at det ble sluppet for få dager siden. Albumet, som inneholder 13 låter, er allerede årets mest strømmede.

Plata er den første fra Swift etter 2020-albumet «Evermore», men 32-åringen har i mellomtiden gitt ut gamle plater på nytt, som følge av rettighetskrangler.

Siden brakdebuten i 2006 har Swift slått den ene rekorden etter den andre og høstet en haug med priser og utmerkelser.