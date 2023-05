1 / 3 DRONNINGEN: Alessandra Mele forrige neste fullskjerm DRONNINGEN: Alessandra Mele

Alessandra: − Et skikkelig kick

LIVERPOOL (VG)- Det var et skikkelig kick å få sparke i gang Eurovision foran et ellevilt publikum her i Liverpool og foran millioner tv-seere der hjemme.

Slik var Alessandras første reaksjon rett etter at hun gikk av scenen i Liverpool tirsdag kveld.

– Stemningen var elektrisk! Nå skal jeg bare kose meg med alle de andre artistene på greenroom, sa en tydelig fornøyd Alessandra.

For Alessandra Mele var halvparten av stemningen allerede over da hun som første semifinalist var ferdig med sin «Queen of Kings». Selv virket hun tilfreds med egen innsats i sitt gullbroderte kostyme, inspirert av den britiske dronningen Elizabeth 1 som regjerte landet på slutten av 1500-tallet.

Aftonbladets Tobbe Ek har vært udelt positiv til Alessandra før Eurovision, men var skeptisk etter siste gjennomgang tirsdag formiddag.

Tonen var litt lysere etter Alessandras opptreden.

– Dette var den beste av de tre gjennomkjøringene som jeg har sett med henne, men det er fremdeles noen sure toner der. Og hun går til finalen, men da må alle tonene sitte. Imidlertid synes jeg at attityden hennes kom bedre frem enn før, sier Ek.

Tidligere på dagen, under sin siste prøve, var Alessandra imidlertid usikker på fremføringen, ettersom hun fikk trøbbel med lyden fra monitor.

– Jeg hørte nesten ikke meg selv. Det var kjempelavt, så man blir så klart litt stresset, uttalte Norges Eurovision-håp til TV2.

Også VGs anmelder Tor Martin Bøe var inne på problemene i sin terningkast tre-anmeldelse.

Alessandra har lenge vært en av hovedfavorittene til å kjempe helt i toppen av årets Eurovision Song Contest, men det er enda større favoritter som har kjempet med lyden under de siste dagers prøver, nemlig Sveriges Loreen.

Hun hadde en prøve sist helg som satte et støkk i svenskene, men uttalte selv etterpå at hun var fornøyd med gjennomgangen.

Så det er kanskje ikke så uvanlig med en dårlig generalprøve?

Men fansen reagerte: