Ny Spotify-triumf for Alessandra etter Eurovision

Loreen har den høyeste plasseringen, Käärijä klatrer mest – og Alessandra er lørdagens beste nykommer på strømmetjenestens globale liste.

Eurovision Song Contest-finalen gir mye strømmetrafikk til de mest populære bidragene.

Det er godt synlig på Spotifys daglig oppdaterte liste over de 200 mest spilte sangene i verden på plattformen.

Tallene for lørdag er nå klare.

Og selv etter fire måneder på markedet, med over 46 millioner Spotify-spillinger til sammen, går Alessandras «Queen Of Kings» nå inn på listen for første gang.

Den går inn på 131. plass, med 1,35 millioner avspillinger lørdag.

Eurovision-vinner Loreen har vært på listen i fem dager, og ligger øverst av ESC-bidragene.

Hennes «Tattoo» avanserer fra 46. plass fredag til 23. plass lørdag, etter 2,13 millioner avspillinger på finaledagen.

Den finske publikumsfavoritten Käärijä er lørdagens største klatrer på Spotify-listen.

Hans «Cha Cha Cha» debuterte på listen etter fredagens tall, på 151. plass. Lørdag ble låten spilt 1,77 millioner ganger, hvilket gir Käärijä 68. plass.

