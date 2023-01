VENTER BARN: Jessie J (34) skal bli mamma.

Artisten Jessie J er gravid

Den britiske sangeren røper gladnyheten i en fersk Instagram-video.

Den britiske artisten slo gjennom med debutsingelen «Do It Like a Dude» i 2010. Mest kjent er hun for låten «Price Tag», som kom året etter.

I en følelsesladet video delt med sine tolv millioner følgere på Instagram skriver hun:

«Jeg er så glad og samtidig redd for å endelig dele dette».

Videoen viser først en positiv graviditetstest, før Jessie J viser flere bilder av hvordan magen har vokst.

«Helt ærlig, ya girl har bare lyst til å gråte stygt offentlig i en kattedrakt og spise sylteagurk dyppet i sjokolade uten at noen skal stille spørsmål ved det», skriver artisten videre.

Artisten, hvis egentlige navn er Jessica Allen Cornish, har tidligere vært åpen om utfordringer ved å bli gravid, og sorgen var derfor stor da hun først ble gravid, men kort tid etter mistet barnet.

«Å bli gravid var et mirakel i seg selv og en opplevelse jeg aldri vil glemme, og som jeg aldri får igjen. Jeg er fortsatt i sjokk, tristheten er overveldende. Men jeg vet jeg er sterk, og jeg vet det vil gå bra», skrev hun på Instagram den gang.

I Instagram-posten hvor hun deler gladnyheten skriver hun derfor videre:

«Vær så snill og vær greie med meg».