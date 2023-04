KONGELIG HOFFLEVERANDØR: Andreas «Tix» Haukeland.

Ukens låter uke 16/23: Bjørn Eidsvåg, Unge Obi, Tix og Oda Felicia

Mange som har vært på «Hver Gang Vi Møtes» bidrar til låtene denne uken. tillegg til den smarteste norske rappen på veldig lang tid.

Bjørn Eidsvåg - «Ikkje sei det som det er»

Ærlighet er et skremmende våpen, men Bjørn Eidsvåg ga betraktelig yngre artisters låter et modent og årvåkent blikk og hjerte i årets «Hver Gang Vi Møtes». Nå har han tatt Emma Steinbakkens produsent Carl-Viktor Guttormsen med i nytenkende samtaleterapi. Den avslører, til tross for litt late rim som å få «yndlingsviner» til å rime på «gode miner», et suggerende godt stadionrefreng. Med den samme nære intensiteten som tolkningen hans av Steinbakkens «Not Gonna Cry». Gratinert mot varmt piano, vispende trommer og sjøsyke junosynther i bunn. Det er bare å si det som det er: Her er Bjørn Eidsvåg endelig tilbake.

The Weeknd feat. Future - «Double fantasy»

«The Idol», Abel Tesfaye og Sam Levinsons kommende HBO-serie med Lily-Rose Depp i hovedrollen trenger definitivt ikke drahjelp fra en låt. Denne åttitallsvaiende nattklubbhedonismen virker som avkapp fra «Blinding Lights»-innspillingen blandet med Candy Dufler-soloen på «Lily Was Here». Idéen er åpenbart å skape en neonskimrende nattklubbfølelse, men idét Future snubler innom har den for lengst vist like mye estetisk dybde som en allværsjakke nidynket i kebabsaus.

Metteson - «Put it to Sleep»

Sverre Breivik har ikke hastverk med Metteson. Tre år inn i karrieren slipper han sin ellevte låt, den første på snart ett år. «Put it to Sleep» er på ingen måte en sovepute, men våken og storslått Vetle Junker-produsert synthpop med Mettesons lyseste vokal noensinne. Fengende og litt for fort ferdig. En noe overtent pressemelding påstår for øvrig at DNS-skuespilleren har bygget karrieren på Nationaltheatret. Den påstanden kan gjerne legge seg.

TANKEFULLT: Oda Felicia debuterer lavstemt episk.

Oda Felicia - «Dancelodium»

Biri-baserte Oda Felicia Bardal Sigstad Abdelmaguid har fått med Kristoffer Lo (tidligere Highasakite) på et personlig livsprosjekt. Hun EP-debuterer med varsom kunstpop, om den kroniske sykdommen Huntingtons. Det er såkalt internasjonal kvalitet over den skjøre og forsiktige repetitive helheten, hvor Abdelmaguid åpenbart har tatt samme valgfag i episk tøyelig stemme som FKA twigs og Karin Dreijer. Prosjektet fortjener egne stødige bein - men de som tenker seg om skjønner nok hvem hun deler livet med.

Freddy Kalas - «Gråsonen»

Mer «Hver Gang Vi Møtes»-synergi: Fredrik Auke fikk med seg Kristian Kristensen på angstlyse «Uro» for en måned siden. «Gråsonen» er mer fra samme kant. Som renskåren «tro på deg-selv» pop får det fram både de beste vokale egenskapene til Kalas og viser hvordan disse i utgangspunktet ulike låtskriverne faktisk har mye mer til felles enn man skulle tro. Teksten er derimot ikke særlig kunstnerisk utfordrende, selv for den som velger å tro at den handler om grenseavklaringer i Barentshavet.

Foo Fighters - «Rescued»

Første låt etter at Taylor Hawkins tragisk gikk bort ifjor viser et band som ser seg til siden og bakover.. Om man skal plassere det tidsmessig rundt «In Your Honor», som i seg selv er en hyllest til nettopp Hawkins. Bygget opp rundt en intenst brølende Grohl, stort refreng og alt som man enten jubler - eller er skeptisk til - når det kommer til Foo Fighters. Trommisen her er ikke offentliggjort. Det kan like gjerne være Dave Grohl som legger seg så tett på Hawkins-lignende fills.

HVER GANG VI SNAKKES: Bjørn Eidsvåg har kommet usedvanlig godt ut av «Hver Gang Vi Møtes»

Ed Sheeran - «Boat»

Selv Aaron Dessner fra «The National», men like mye kjent som Taylor Swift sin skogsplateprodusent klarer ikke å gjøre Ed Sheeran til noe mer enn seg selv. Gitaristen har både skrevet og produsert her. Produksjon er lavmælt, nesten urørlig. Teksten er full av forenklede språklige kontraster som «the more that I love, the less that I feel». «Boat» er ikke like trøsteløs som førstesingelen «Eyes closed», men det er like fullt forglemmelig. Samtidig skal Sheeran berømmes for å stole så sterkt på sitt eget talent at han nesten blir James Blunt, uten å drukne.

Unge Obi - «Fotogen»

Norges morsomste rapper er Andreas Nesteby Obrenovic, som allerede for noen år siden fikk Tommy Tee-produksjon, blant annet på den genialt undervurderte «Kenwood». Her plukker han blant annet fra hverandre Chris Holsten, «Hvis verden», Undergrunn, Karpe og seg selv og setter bitene nydelig snirklete sammen til en akkurat nedpå lofi beat fra Sondre Grøteide. «Fotogen» har mer snublende smart livsfilosofi og ordspill på fire minutter enn et helt år med Berrum og Beyer-podkaster.

Tix og The Pøssy project - «Studio 23»

Når en kommende dronning skal ha russebusslåt må selvsagt sjangerkongen entre manesjen igjen. Russelåten til russebussen Studio 23, som Ingrid Alexandra er en del av - ifølge Se og Hør - er relativt uskyldig, enkel og effektiv, bygget rundt et i denne sammenhengen nytenkende melankolsk gitararrangement. Som egentlig er ganske generisk. Noen tanker tikker likevel inn: Kan Tix nå kalle seg kongelig hoffleverandør? Kommer Durek til å kontakte ham før neste påske? Gir det egentlig mening å mene noe om russemusikk utover hvorvidt det skaper stemning? Er det dette skattepengene mine går til? Send gjerne svarene til Postboks 1 Vika, 0010 Oslo.