NUMMEN: Eric Clapton hevder han opplevde nummenhet og forfrosne fingre etter å ha mottatt AstraZeneca-vaksinen i februar i år. Her fra en opptreden på Festivalen Norwegian Wood i Frognerbadet i 2011. Foto: Jan Petter Lynau

Eric Clapton nekter å spille konserter med krav om vaksinepass

Gitaresset og superstjernen Eric Clapton (76) nekter å spille konserter i lokaler som krever at deltagende har bevis på gjennomført vaksinasjon.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Clapton skal gjort nyheten kjent som et tilsvar til britiske myndigheters nylige beslutning om å kreve vaksinepass for å få tilgang til nattklubber og lokaler, skriver The Guardian.

Uttalelsen fra «Cocaine»- og «Tears In Heaven»-stjernen skal ha blitt delt via Telegram-kontoen til den italienske arkitekten og covid-skeptikeren Robin Monotti, skriver avisen. Telegram er en kryptert melding- og kommunikasjonsplattform.

– Jeg ønsker å si at jeg vil ikke opptre på scener hvor det er diskriminert publikum til stede, skal artisten ha skrevet og lagt til:

– Med mindre det er muligheter for at alle kan delta, forbeholder jeg meg retten til å avlyse konserten.

I desember i fjor slapp Clapton låten «Stand and Deliver». Låten, som er skrevet av irske Van Morrison, var et opprop mot nedstigningen av samfunnet i forbindelse med coronapandemien.

Ifølge musikkmagasinet Rolling Stone skal Clapton også ha uttrykt sin misnøye etter at han mottok AstraZeneca-vaksinen i februar. Uttalelsene falt i mai.

– Jeg tok det første stikket med AZ (AstraZeneca journ.anm.) og fikk straks alvorlige reaksjoner som varte ti dager, uttalte Clapton via Monottis Telegram-konto i februar.

– Omtrent seks uker senere ble jeg tilbudt og tok den andre dosen, men med litt mer kjennskap til farene. Selvfølgelig ble resultatet katastrofalt. Hendene og føttene mine var enten frosne, numne eller brant, de var stort sett ubrukelige i to uker. Jeg var redd jeg kunne spille igjen, skal den prisbelønte gitaristen ha uttalt.

– Propagandaen sa vaksinen var trygg for alle, skal han ha uttalt.

I mai besluttet regjeringen å følge anbefalingen til Folkehelseinstituttet og ta AstraZeneca ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Bakgrunnen for beslutningen var flere alvorlige tilfeller av dødelige bivirkninger.

I Norge døde fire personer av å ha fått den sjeldne tilstanden VITT (vaksineindusert trombotisk trombocytopeni) – en sjelden kombinasjon med lavt antall blodplater utløst av vaksine.

I USA og England benyttes vaksinen fortsatt.