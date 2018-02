STØTTER VINNEREN: Susanne Sundfør. Foto: NTB SCANPIX

Susanne Sundfør forsvarer Astrid Smeplass’ Spellemannpris

Med tre ord gir Sundfør støtte til artisten flere mener tok «hennes» pris.

Debatten raser om hvorvidt Astrid Smeplass (21) er en verdig vinner av «Årets Spellemann» for 2017.

En som så langt har holdt seg taus i saken er Susanne Sundfør, som var manges favoritt til å få den ettertraktede prisen.

Hun har nå lagt ut et bilde i flere sosiale medier, med bilde av Smeplass og den hjertepyntede meldingen «You go girl!».

Smeplass får også støtte av en jevnaldrende kollega: Aurora Aksnes, som i likhet med Smeplass har nytt stor suksess i inn- og utland de siste årene.

«Gratulerer så mye til @astridsofficial med årets spellemann, det er dritbra!», skriver Aksnes på Twitter .

«Hun ga ut 18 låter i 2017 som tilsvarer et kjempebra og produktivt år for en artist! Og etter stor suksess er bena godt plantet på moder jord. Slikt burde jo bli hedret! HURRA! SKÅL», heter det fra 21-åringen fra Os, som for tiden jobber med sitt andre album.

Smeplass får også støtte av fjorårsvinnerne Marcus & Martinus, som ga henne vandretrofeet på scenen i Oslo Konserthus søndag kveld.

«Fortjent», skriver duoen enkelt og greit på Smeplass’ Instagram .

Der får hun også tommel opp fra andre deler av underholdningsbransjen. Aksel Hennie veier inn med utsagnet «FORTJENT SOM FAEN».

Spellemanngrossistene Highasakite henvender seg til Smeplass fra sin Instagram :

– Vi er så glade på dine vegne. Stemmen din er perfeksjon.