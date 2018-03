TV-AKTUELL Ricky Martin under visningen av siste episode av «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» i Hollywood 19. mars Foto: VALERIE MACON / AFP

Ricky Martin tvang kjærestene tilbake i «skapet»

Publisert: 31.03.18 04:59

2018-03-31

Ricky Martin (46) angrer på at han var så redd for å fortelle omverdenen at han var homofil.

Den puertorikanske sangeren beskriver alle årene med fortielser som bortkastet energi.

I et intervju med bladet Attitude forteller Martin at han skulle ønske han ikke hadde brukt så masse krefter på å holde legningen skjult. Først i 2010 sto latinstjernen frem som homofil . Da var han 36 år.

– Jeg var en homofil mann som gjemte seg i skapet, og som tvang mine partnere til å skjule seg også, sier Martin og opplyser at enkelte menn han hadde et forhold til tidlig i karrieren, trakk seg tilbake inn i «skapet» igjen kun for hans skyld.

Han betror at han gikk til «ekstreme skritt» for å hindre spekulasjoner, alt for å hindre at karrieren skulle ta skade. Og det er han lei for i dag.

– Jeg var ikke mottagelig for nye forhold, og da snakker jeg ikke bare om romantiske forhold, men om alle slags forbindelser. Årsaken var at jeg ikke ville at folk skulle bli for godt kjent med meg, sier han til bladet.

Han forteller videre at han til og med var redd for å havne i dialog med dyktige musikkprodusenter og filmregissører, fordi han fryktet at hvis de tilbrakte mer enn to timer med ham, ville de gjennomskue hvem han egentlig var.

– Jeg brukte så mye energi på å manipulere seksualiteten min, sier «Livin Las Vida Loca»-stjernen.

VGTV intervjuet Martin da han besøkte Oslo i 2003. Da hadde han en kvinne med seg og forsikret at hun var hans kjæreste. Samtidig var det tydelig at kjærlighet var et svært ukomfortabelt tema for popstjernen (artikkelen fortsetter under TV-intervjuet ):

Martin, som har tvillingsønner på ni år ved hjelp av surrogatmor, og som giftet seg med sin svensk-syriske kjæreste Jwan Yosef (34) på nyåret i år, fortrengte sannheten for seg selv i mange år. Også da han hadde sin desiderte storhetstid på slutten av 90-tallet, kjempet han mot legningen.

I biografien «Me», som stjernen lanserte samme år som han kom ut av «skapet», betrodde han at han på den tiden ikke var klar til å akseptere at han var homofil – selv om han allerede hadde hatt forhold til menn.

« Til tider hatet jeg meg selv, fordi det å være homofil alltid ble betraktet i et negativt lys, som noe skandaløst eller dårlig. Det styrket mitt behov for å fornekte følelsene mine », skrev han i boken.

Da han omsider sto frem – på sin egen Facebook – forklarte Martin at han ikke ville at tvillingsønnene skulle vokse opp i et hus av løgner, eller tro at det er noe galt med å være homofil.

– Når jeg ser tilbake, innser jeg at jeg mobbet folk som jeg visste var homofile . Jeg hadde innebygd homofobi. Det var vanskelig å innse uttalte Martin i et bladintervju i 2010 .

Martin har de siste månedene vært å se på amerikanske TV-skjermer i «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» , hvor han spiller rollen som den myrdede designerens kjæreste, Antonio D’Amico.

