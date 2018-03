NY RAPPORT: Prince, her på en pressekonferanse om en avtale mellom ham og Universal Records i desember 2005. Foto: Danny Moloshok/AP

AP: Fentanyl-nivået i Prince var «ekstremt høyt»

Publisert: 27.03.18 05:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-27T03:42:55Z

Snart to år etter at artisten Prince døde av en overdose av det sterke smertestillende middelet fentalyn, siterer nyhetsbyrået AP en ny toksikologirapport.

Det var 21. April 2016 Prince ble funnet livløs i en heis hjemme i Paisley Park i Chanhassen i Minnesota, 57 år gammel.

Det ble senere fastslått at han døde av en overdose fentanyl , et syntetisk smertestillende medikament som ifølge Store medisinske leksikon er cirka 80 ganger sterkere enn morfin. Det er ifølge AP også 50 ganger sterkere enn heroin.

Prince slet med hoftesmerter i elleve år og skal derfor ha tatt mye smertestillende medisiner.

Nå oppgir AP at de mandag har fått tilgang til en ny, angivelig konfidensiell toksikologi-rapport fra obduksjonen, som viser at han hadde hva flere eksperter kaller en «svært høy» konsentrasjon av fentanyl i kroppen da han døde.

Nyhetsbyrået har konsultert eksperter som ikke har vært tilknyttet Prince-etterforskningen, som sier at det ikke er noen tvil om at det var den høye dosen fentanyl som tok livet av artisten.

– Mengden i blodet hans er ekstremt høy, selv for noen som er en kronisk smertepasient som går på fentanyl-plastre, sier doktor Lewis Nelson til AP.

Konsentrasjonen skal ha vært 67,8 mikrogram per liter, og rapporten beskriver angivelig at man har sett dødsfall hos folk som har en konsentrasjon mellom tre og 58 mikrogram per liter. Konsentrasjonen i leveren skal ha vært på 450 mikrogram per kilo. Der gir verdier over 69 mikrogram overdose eller fatal forgiftning. Det ble også funnet en potensielt dødelig dose fentanyl i mageinnholdet.

Ifølge direktør for American College of Medical Toxicology, doktor Charles McKay, indikerer funnene i magen på at stoffet ble inntatt oralt, mens fentanyl i blod og lever indikerer at stoffet sirkulerte i blodet en stund før døden inntraff.

Ransakingspapirer som ble frigitt rundt et år etter at Prince døde, avslørte at man fant mange piller i ulike beholdere i hjemmet hans . En laboratorierapport AP viser til skal vise at flere av pillene testet positivt for fentanyl og andre stoffer. Men hvor disse stoffene kom fra er ikke avklart.

Rettsdokumenter har tidligere avslørt at Prince traff en navngitt lege to ganger de siste ukene han var i live , siste gangen dagen før han døde.

Legen har i sin forklaring sagt at han skrev ut reseptbelagte medisiner til artisten.

Sett fra utsiden levde Prince under et strengt helseregime. Han var en svoren veganer, og i studioet i Paisley Park var det strengt forbud mot røyking og drikking. I studioet var det også forbud mot banning.

Denne artikkelen handler om Prince

USA