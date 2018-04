SLUTT: Usher og Grace Miguel på et arrangement i regi av Samsung Galaxy i Los Angeles i 2015. Foto: Jonathan Leibson / GETTY IMAGES

Ushers kone vil skilles

Publisert: 11.04.18 09:44

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-04-11T07:44:47Z

Grace Miguel (48) har hastverk med å bli skilt fra popstjerne-ektemannen Usher Raymond IV (39).

Kun én måned etter at paret i fellesskap kunngjorde at de er separert, har Miguel søkt om skilsmisse med standardbegrunnelsen «uforenlige forskjeller».

Skilsmissesøknaden ble registrert i Los Angeles tirsdag denne uken, melder nyhetsbyrået Wenn .

Usher og ni år eldre Miguel har vært sammen i snart ti år, men giftet seg først i 2015. I fjor ble forholdet satt på prøve da to kvinner og en mann sto frem med beskyldninger om at R&B-artisten hadde utsatte dem for herpes-smitte – noe Usher selv benekter stemmer .

Da kunngjøringen om separasjonen nådde mediene 6. mars i år, tydet innholdet på at paret gikk hver til sitt som venner. De hevdet at de var enige om å separeres, men at de i fremtiden vil støtte hverandre som best de kan.

« Den enorme kjærligheten og respekten vi føler for hverandre, vil bare øke i tiden som kommer », skrev paret.

Den ferske skilsmissesøknaden viser imidlertid at Miguel ikke har tenkt å være separert særlig lenge.

Like før de varslet bruddet for offentligheten, nærmere bestemt i februar, ble parets luksusvilla i Los Angeles lagt ut for salg.

Tragisk ulykke : Ushers stesønn døde

Usher og Miguel har ingen barn sammen, men Usher har to sønner med sin første kone, ni år eldre Tameka Foster (48). Ekteskapet tok slutt i 2009. Den gangen var det Usher som tok ut skilsmisse , og kort etter innledet han et forhold til Miguel.

Husker du ? Endelig fikk Usher drømmebryllupet

Usher slo for alvor gjennom på slutten av 90-tallet da han lanserte sitt andre album «My Way» med hiten «Nice & Slow», som gikk til nummer én på Billboard. Han har siden gitt ut en rekke album, samarbeidet med og produsert musikk for andre artister – samt håvet inn Grammy-trofeer og andre utmerkelser.