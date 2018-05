Musikkanmeldelse: Mads Hansen – «Sommerkroppen: Så sommerhiten passer

Mye bedre enn du tror.

Artist: Mads Hansen

Låt: «Sommerkroppen»

For det meste med «sommer»-prefiks gjelder helt andre regler og forventninger. Sommerferie er bedre enn vanlig ferie. Sommerkropper er bedre enn andre kropper. Sommerhits er enklere enn andre hits.

Eller kanskje ikke.

Den tidligere Mjøndalenspilleren Mads Hansen (79 kg / 186 cm over bakken, ifølge internett) har i alle fall fått mer oppmerksomhet for sprellene i Spårtsklubben og sin underholdende instagrambruk enn spilleferdighetene det siste året.

Nå som han har parkert de profesjonelle fotballskoene, har han skapt en ganske grei lissepasning av en humorsommerlåt. Med stødig hjelp av musikalske oppmerksomhetseksperter som Anders Nilsen (for eksempel «Salsa Tequila») og Stian Thorbjørnsen (for eksempel alt fra «Paradise Hotel» til «Melodi Grand Prix»).

Lissepasning fordi den er enkel å like, og har et akkurat passe åpenbart og skråstilt poeng. Musikalsk et sted mellom sommerlåtene til Freddy Kalas og Morgan Sulele: Enerverende lett popreggae med kunstig sydlandsk stemning, uanstendig mye ukulele og smittende humør.

Tekstlig et slags ekko av de fleste låtene til Falsk/Mathisen, og Bjelleklang sin fornorskning av George Michael, «Feit». Skapt for å brøles fra svale svaberg og andre brannfarlige grillfester i strandkanten.

Hansen synger teknisk sett bra. I den forstand at studioteknikken hjelper ham ganske godt på vei.

Vitsen i Hansens låt er at alt kan repareres – også kroppen, for den kan opereres. Resultatet er delvis personlig og passe humrevittig. Sånn sett gjør han seg vanskelig å angripe. Virkelig høytlesende er «Sommerkroppen» aldri, men som revylåt finnes det både verre og bedre ting i verden.

Spesielt siden han klarer å lure inn et utilslørt «Sol, øl, smiler til kamera»-rop, og mer eller mindre komme unna med det.

Tåpelig, ja. Enkelt, ja visst. Forkastelig? Njæh. Det eneste det kan bli for mye av her er glimt i øyet.

Spesielt de som har savnet Prima Vera, eller de som er så unge at de tror det bare er en musikkfestival i Barcelona, kommer til å trekke «Sommerkroppen» over i «Sommerlåter 2018»

Man trenger ikke bruke mange kalorier på denne låten. Heller ikke mye tid, siden den bare varer knappe to og et halvt minutt. Til en reinspikket humorlåt å være er den mye bedre enn man først skulle tro. Som tidløs underholdning har den heller begrenset verdi.

Men det er heller ikke poenget.

