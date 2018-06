LETTER PÅ SLØRET: Ina Wroldsen. Foto: SONY MUSIC

Ina Wroldsen og ektemannen slet da de flyttet til Norge

Publisert: 15.06.18 19:12 Oppdatert: 15.06.18 19:49

MUSIKK 2018-06-15T17:12:04Z

Artisten tok med seg sin britiske mann og flyttet hjem til Sandefjord. Så ble hun sjalu.

Tidligere «Idol»-dommer Ina Wroldsen (34) har bra vind i seilet for tiden.

Låter hun skriver for andre artister får streamingtall i milliardklassen, og som soloartist har hun nytt stor suksess med singelen «Strongest» det siste halvåret.

I dag slipper hun en ny låt titulert «Mine», som ifølge Wroldsen selv handler om utfordringer hun og hennes mann og manager Mark Ellwood fikk da de forlot London på tampen av 2015 og flyttet til Wroldsens norske hjemby.

Dette forteller hun til det britiske musikkmagasinet The Line Of Best Fit . Der kommer det frem at ektemannen ikke ville flytte til Norge.

– Monogami ikke naturlig

– Men jeg holdt på å dø etter å få komme meg hjem. Vi hadde vært sammen lenge, åtte år i London, men jeg ville hjem. Så vi kom hit og fant oss et hus, men han slet, vi slet. Jeg sa: «Tilhører du London eller meg? Er du hennes eller min?» Tekstlinjen «I bet she lets you have it hard» handler ikke om sex, den handler om hvor gøy han har det i London i forhold til her, hahaha.

I intervjuet forteller Wroldsen også at hun ble «sjalu på London». Videre røper hun at hun ikke tror det er meningen fra naturens side å kun ha én partner.

– Monogami er flott, men det er ikke naturlig for oss, så vi trenger å finne ut en måte å takle det på – og tillate deg selv å ta valg. Som jeg sa tidligere er det slik at hvis du åpner en ny dør, lukker du en annen bak deg. Fint det, men jeg elsker ham mer enn jeg elsker ideen om at jeg skal oppleve den typen spenning. Jeg trenger ikke mer spenning i livet mitt, mann.

Personlig

Wroldsen sier også at hun funderer mye over menneskers behov for å «eie» hverandre.

– Vi gifter oss og tror at denne personen er nå min person. Det er en av menneskehetens største feil. Jeg hører folk snakke om barna sine som om de eier dem – det gjør du ikke! De kommer til å dra, og du trenger å være beredt på det, mener Wroldsen, som har sønnen William (9) sammen med Ellwood.

Til VG forteller Wroldsen at sangen «Mine» i likhet med de øvrige tre låtene på den kommende EP’en «HEX» ble skrevet i forbindelse med flyttingen fra London til Sandefjord.

– Alle fire er veldig personlige, sier hun.

– Det var mange tanker frem og tilbake i forbindelse med avgjørelsen om å flytte, både for oss som familie og rent yrkesmessig. Når det er sagt, så har vi ikke angret på avgjørelsen vi tok en eneste dag.

Wroldsen ønsker ikke å kommentere ekteparets ovennevnte problemer ytterligere.