PRISBELØNT: Lari White, her på Country Awards i Nashville for noen år tilbake. Foto: TAMMIE ARROYO / TT / NTB Scanpix

Countrystjernen Lari White er død

Publisert: 24.01.18 13:32

Den Grammy-vinnende countrystjernen Lari White ble bare 52 år gammel.

Det melder The Tennessean og en rekke andre medier at stjernen , kjent for låter som «That's My Baby», «Now I Know» og «That's How You Know (When You're in Love)», er død - kun en uke etter at hun ble lagt inn på sykehjem i Nashville.

Den amerikanske sangeren opplyste for fire måneder siden at hun hadde kreft i bukhinnen. Samtidig som hun har gått gjennom cellegiftbehandling har White slitt med lungebetennelse og andre komplikasjoner.

Moren Yvonne White skrev om sin fortvilelse på Caringbridge.org i forrige uke:

«Dette morshjertet er knust i kveld over den grusomme sykdommen som har angrepet vår fantastiske datter så raskt og nådeløst.»

Allerede som barn startet White karrieren i familiegruppa The White Family Singers. Siden har hun etablert seg som soloartist, låtskriver, produsent og skuespiller. White spilte blant annet en birolle i Hollywood-filmen «Country Strong» i 2010, der Gwyneth Paltrow figurerte i hovedrollen .

(Artikkelen fortsetter under filmtraileren)

Tre ganger er hun blitt belønnet med det gjeve Grammy-trofeet.

White etterlater seg ektemannen, låtskriver Chuck Cannon, og deres tre barn.

Country-bransjen har mistet flere kjære artister de siste månedene. Mel Tillis , Don Williams , Glen Campbell og Abby Nicole Uecker har alle gått bort det siste halve året.