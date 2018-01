Britney Spears kommer til Norge

Publisert: 23.01.18 09:44

Nøyaktig 20 år etter at «Baby One More Time» toppet lister verden over, holder superstjernen konsert i Telenor Arena.

I 1998 slapp den nå 36 år gamle popstjernen singelen «Baby One More Time» som ble starten på en forrykende karriere. På 90-tallet var hun tidenes popikon, og den bestselgende tenåringsartisten noensinne.

Las Vegas-showet «Britney: Piece of me» får bli med rundt i Europa, blant annet på Fornebu 10. august, en arena som har kapasitet på 25.000 publikummere. Hun tar også showet med seg til Sandviken i Sverige, Dublin og London.

Vi må helt tilbake til 2004 for siste gang popstjernen holdt konsert i Norge.

– Vi synes selvfølgelig at det er kjempegøy! Veldig stas at et av våre aller største pop-ikon tar med seg Las Vegas-showet til Norge, jeg gleder meg skikkelig til å se henne live, sier Mari Selvik i Sony Music til VG.

Billettene slippes fredag 09.00.

Under en Las Vegas-konsert i fjor ble en 37 år gammel mann arrestert for å ha stormet scenen. Da tok danserne hennes affære og fikk blokkert mannen før sikkerhetsvaktene fikk tatt med superstjernen backstage.

Slik gikk det da VGTVs Morten Hegseth møtte Britney Spears i 2014: