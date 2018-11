TREKKPLASTER: Rita Ora i gårsdagens juleparade i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Rita Ora forsvarer mimeblemme i juleparade

Rita Ora (27) får pepper i sosiale medier etter flausen i New York torsdag. John Legend (39) var raskt ute med å støtte henne.

Popstjernen var innslag under kjøpesenteret Macys Thanksgiving-parade, men teknisk krøll gjorde at lyden fra høyttalerne slett ikke matchet Oras leppebevegelser.

Ora fremførte sin nye låt «Let You Love Me», og klipp fra den mislykkede opptredenen spres nå som varmt hvetebrød i sosiale medier . Mange spekulerer i om hun mistet ørepluggene eller bommet på teksten:

En som har medfølelse med den britiske artisten, og som viser det for hele verden, er amerikanske John Legend . Han skrev til sine nærmere 13 millioner følgere på Twitter:

«Bare så dere vet det. Vi må alle mime på sånne parader, fordi fremkomstmidlene ikke har kapasiteten som skal til for å takle live-fremføringer. Håper dere alle hygget dere uansett» .

Han føyer imidlertid til en aldri så liten egenreklame:

«Vit at hvis dere kommer på mine konserter, så er vokalen 100 prosent live!»

Ora kommenterte selv hendelsen – etter at Legend allerede hadde uttrykt sin trøst og støtte.

« Tusen takk, John Legend, for at du oppklarte det jeg var på vei til å tvitre. Det er kjedelig for oss, men uansett », lyder det fra 27-åringen.

Hun fortsetter med å melde at også alle hennes konserter byr på 100 prosent live-fremføringer.

« Det har de alltid gjort», skriver hun og ønsker alle sine 6,8 millioner Twitter-følgere en god juleferie.»

Hva som gikk galt, og hvorfor det ble så til de grader «mismatch» mellom hva hun selv hørte, og hva omgivelsene hørte, sier ikke stjernen noe om.

