RAP-REBELL: Tekashi69, her på scenen i Milano i september i år. Foto: Luca Bruno / AP

Rapper Tekashi69 arrestert – kan få livstidsdom

MUSIKK 2018-11-20T07:11:58Z

New York-rapperen Tekashi69 ble pågrepet søndag og skal nå være tiltalt for pengeutpressing, våpenbesittelse, ran og narkosalg.

Publisert: 20.11.18 08:11

Skandaleombruste Daniel Hernandez, Tekashi69 eller 6ix9ine – som han kaller seg, ble arrestert sammen med flere andre, skriver Forbes og en rekke andre amerikanske medier, deriblant, Washington Post , Rolling Stone , NBC og The Daily Beast .

Tiltalen kan angivelig bli utvidet. Søndagens politiaksjon mot Tekashi69 og andre i gjengen Nine Trey Gangsta Bloods skal ha skjedd som følge av en åtte måneder lang etterforskning av væpnet ran, drapsplaner og narkotikadistribusjon. Blant annet skal en tilfeldig person ha blitt truffet i en skuddveksling i vår.

Amerikanske medier skriver at dersom rapperen blir tiltalt og dømt for de alvorlige punktene, er strafferammen på minimum 32 års fengsel – og livstidssoning på det meste.

Rapperen sitter angivelig fortsatt i varetekt etter å ha blitt nektet løslatelse mot kausjon mandag.

Tekashi69 skal blant annet ha blitt fanget på et overvåkningskamera mens han satt i bilen og filmet gjengkamerater som utførte et væpnet ran på Times Square.

Nekter skyld

Hans advokat, Lance Lazzaro, sier at hans klient nekter all skyld, og at han skal ha blitt truet på livet av noen av sine medtiltalte fordi han nylig sparket dem fra sin stab, deriblant sin egen manager. Politiet skal ha etterforsket disse truslene, men endte i stedet opp med å arrestere musikeren.

Det er kun en måned siden 22-åringen slapp fengselsstraff etter å ha blitt dømt for seksuell omgang med en jente under seksuell lavalder .

Den 22 år gamle New York-rapperen var allerede løslatt på prøve da han ble avslørt i å ha seksuell omgang med en mindreårig i 2015. I oktober i år falt dommen – på fire års prøvetid og 1000 timers samfunnstjeneste. Siden han erklærte seg skyldig, slapp han å måtte sone bak murene. Han slapp også å bli oppført i registeret for sexforbrytere.

Rapperen har også gjentatte ganger tidligere vært i klammeri med loven.

Tekashi69 opptrådte for første gang på norsk jord i juni i år, på Sentrum Scene i Oslo. Førstkommende fredag skal han etter planen lansere debutalbumet sitt – Dummy Boy» – hvor Nicki Minaj og Kanye West er bidragsytere.

Rapartisten debuterte med låten «Gummo» i fjor og føk opp til femteplass på Billboards Hot 100-liste. Han har over 200 millioner visninger på YouTube. Andre hitlåter er «Billy», «Keke» og «Rondo». «Day 69» debuterte på 14. plass på VG lista i februar i år.