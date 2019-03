FARVEL? Ti år etter hans død begynner overgrepsanklagene mot Michael Jackson å få konsekvenser for bruken av hans musikk. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Kommentar

Kommentar: NRK vs. Michael Jackson: Boikott med bismak

Å fjerne Michael Jackson fra spillelistene i to uker virker mest som moralposering.

Publisert: 04.03.19 16:14







Til sommeren er det ti år siden Michael Jackson gikk ut av tiden. Han etterlot seg en enorm kunstnerisk skatt. Og en vanskelig, men hittil rettslig avkreftet historie om at den hjertevarme artisten muligens ikke var et like godt menneske.

Den fire timer lange «Leaving Neverland» holder på å snu over 25 år med beskyldninger mot Jackson. Den har hittil vært vist på Sundance-festivalen i USA, første del av to ble vist på HBO i USA søndag, og hele skal vises på NRK kommende helg.

Undertegnede har ikke sett den. Basert på anmeldelsene og referatene på nettet er dette presentert både detaljert og deskriptivt, og muligens noe ubalansert. I den forstand at familien Jackson ikke kommer til orde.

les også NRK fjerner Michael Jackson fra spillelister

De som har sett dokumentaren opplever gjenfortellingene så grusomme at de er vanskelige, nærmest umulige å ta til seg som seer.

Om mødrene som relativt ukritisk lar sine ti år gammel sønner overnatte alene hos Jackson. Mens Jackson overøser familien med dyre gaver og reiser.

Neverland – Jacksons gigantiske eiendom – beskrives som en labyrint av hemmelige ganger og soverom, der det meste kan gjennomføres diskret og uavbrutt.

Bunnlinjeproblematikk

Viser dette seg å stemme, må vi ikke bare revurdere hvordan vi forholder oss til Michael Jackson, men også musikken hans. Dersom han har misbrukt barn, slik det nå nok en gang blir mer enn antydet, finnes det ingen unnskyldninger.

Dessuten finnes presedens med artister som er mindre kompliserte å mislike. Overgrepsanklagene mot R. Kelly har allerede medført at Spotify, Apple Music og Pandora fjernet låtene hans fra offisielle spillelister allerede i mai i fjor.

les også HBO saksøkes på grunn av Michael Jackson-dokumentar

Plateselskapet Sony valgte derimot ikke å gjøre noe før nylig, rett før Kelly ble tiltalt. Der Sony, i sin «business er business»-logikk, ikke trekker den historiske distribusjonsavtalen. Det er tross alt fremdeles ganske greit å hanke inn kronene «I Believe I Can Fly» leverer på bunnlinjen.

En bunnlinje som som også nyter godt av at Sony er Jacksons plateselskap. Det blir interessant å se hvordan de har tenkt å håndtere effekten av «Leaving Neverland».

De fleste har jo sluttet å høre på R. Kelly for lenge siden. Jacksons katalog er innbringende på et helt annet nivå.

Komplisert

Mandag formiddag ble det kjent at NRK følger opp sitt antagelig ganske kostbare innkjøp av «Leaving Neverland», med ikke å spille Michael Jackson de neste to ukene. Fra radiokanalene P1, P13 og P1+.

To uker. Fra tre kanaler, blant veldig mange. Det virker mer som et kynisk reklamestunt enn et reelt standpunkt.

Når blesten så har lagt seg, sånn omtrent om fjorten dager (en liten evighet i sosiale medier-tid) kan man altså plukke «Man In The Mirror», «Bad» og «Do You Know Where Your Children Are» frem igjen?

Kunst og kunstner lar seg ikke skille i dette tilfellet. Å ikke fordømme de horrible overgrepene som hevdes i «Leaving Neverland», kan vise seg å være enda mer moralsk forkastelig enn den «enkle» dumpingen av R. Kelly.

Selv om dette er mye mer komplisert. Michael Jacksons livsverk er like tett sammenvevd med de siste femti årenes popkultur som The Beatles, og vil ikke like enkelt la seg fjerne ved et enkelt klikk på vår indre «delete»-tast.

Hvis NRK virkelig mener noe med Jackson-boikotten, kan de derimot ytre dette kraftigere enn bare å fjerne Jackson når det passer sendeplanen deres.