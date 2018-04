IKONER: Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog og Bjørn Ulvaeus i sine glansdager. Foto: Oslo Kinematografer.

Ny musikk fra ABBA

Publisert: 27.04.18 13:15

Det er faktisk sant – ABBA gjør et slags comeback.

Gruppa sier i en pressemelding ifølge Aftonbladet at de svenske popveteranene har laget musikk sammen igjen.

– Vi kjente alle fire at det skulle være gøy å gå sammen inn i studio igjen og lage musikk. Og det gjorde vi, sier de fire i kunngjøringen.

– Det føltes som om tiden hadde stått stille, og at vi bare hadde vært på ferie. En stor nytelse! skriver Benny Andersson (71), Anni-Frid Lyngstad (72), Björn Ulvaeus (73) og Agnetha Fältskog (68).

Det er første gang på 35 år at de fire medlemmene gir ut musikk sammen.

Når de nå kommer på banen igjen, er det snakk om to nye låter. Den ene har tittelen «I Still Have Faith In You». Begge skal ha blitt spilt inn i all hemmelighet i fjor sommer.

Om de fire kommer til å opptre sammen, sier ikke pressemeldingen noe om. Men sannsynlig er det ikke. Bjørn Ulvaeus uttalte i 2014 at de aldri noensinne vil opptre sammen igjen .

I pressemeldingen står det at planen er å fremføre den ene nye låten på både amerikansk og britisk TV i desember, NBC og BBC, som en «avatar-konsert».

Fra før av er det kjent at ABBA har planlagt en rekke såkalte hologram-konserter med gamle hits. Hologram-teknologien gjør at publikum får en temmelig levende tredimensjonal datafremstilling av en artist som ikke er fysisk tilstede.

Det skal ha vært mens de jobbet med dette at alle fire fikk tenning på å lage ny musikk.

– Vi må ha blitt eldre, men låten er ny. Det føles bra, lyder det fra bandet.

ABBA var aktive fra 1972 til 1982. Det internasjonale gjennombruddet fikk de i Brighton 6. april 1974, da «Waterloo» gikk til topps i Eurovision Song Contest. Supergruppen har for lengst fått sitt eget museum i hjemlandet .

Gruppa ble formelt oppløst i 1983, begge ekteskapene gikk føyken, og i alle årene siden har fans over hele verden tryglet og håpet på en gjenforening. For noen år siden takket kvartetten nei til et tilbud om ni millioner kroner fra et britisk-amerikansk selskap som ville bla opp for en konsert. Kun ved svært sjeldne anledninger opp gjennom årene har publikum fått se alle fire samlet.

Alle fire har hatt solokarrierer, men Björn og Benny er de som har hatt størst suksess med musikaler og låter. I 2005 ble sistnevnte Sveriges første popmilliardær .

ABBA skal ha solgt over 400 millioner plater verden over.

