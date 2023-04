KJEMPET FOR SINE KLASSIKERE: Åge Aleksandersen.

Forlik mellom Åge Aleksandersen, Terje Tysland og plateselskapet Warner

Etter syv års konflikt er partene blitt enige om en avtale; den planlagte rettssaken i mai droppes.

Dette opplyses i en pressemelding.

– Jeg er kjempeglad for at vi har fått til dette, at vi har fått det vi ba om når det gjaldt rettighetene, sier Aleksandersen til VG.

«Forliket innebærer at Aleksandersen og Tysland har produsentrettighetene til katalogen til Norsk Plateselskap, og til alle sine egne album i katalogen til Plateselskapet, fra 1. juli 2023», heter det i pressemeldingen.

Artistene ga ut musikken sin på Norsk Plateselskap fra 1980 til 1982, og deretter Plateselskapet de neste ti årene.

Videre står det i pressemeldingen:

«Det er ikke utbetalt noe mellom partene eller dekket sakskostnader som del av forliket.»

– Warner er veldig fornøyd med forliket, og glade på både artistenes og egne vegne for at vi fant en løsning, sier daglig leder i Warner, Leif O. Ribe, til VG.

Trøbbel etter konkurs

Ifølge rettsprotokoll fra Oslo tingrett startet megling i saken tidlig forrige uke, i et over ti timer langt møte.

To av Aleksandersens barn, Line og Tom, oppgis å ha vært til stede der.

Aleksandersen og Tysland saksøkte tidligere i vår Warner Music fordi de mente at plateselskapet ikke har hatt rett til å forvalte deres musikk fra åtti- og nittitallet slik de har gjort siden årtusenskiftet.

Artistene krevde alle rettigheter. Til grunn la de at rettighetene ikke skal ha blitt korrekt overført etter en konkurs i 1993.

De innledet formelle samtaler med Warner om rettighetskonflikten i 2016.

SAKSØKTE SAMMEN: Trønderrockveteranene Åge Aleksandersen (t.v.) og Terje Tysland. Her i 2011.

Warner har ment at det finnes bindende avtaler mellom artistene og plateselskapet som disponerte rettighetene fra konkursen frem til videresalg – samt en tilstrekkelig og gyldig rettighetsovergang for de omstridte plateutgivelsene.

Warner har også argumentert for at saksøkernes krav uansett var tapt på grunn av passivitet, og at krav på erstatning eller vederlag var foreldet.

PLATESELSKAPSSJEF: Leif O. Ribe, daglig leder i Warner Musics norgeskontor. Warner er et av de tre store, globale plateselskapene.

Av et referat fra forberedende rettsmøte fremgikk det at Warner ikke har hatt dokumentbevis for den angivelige rettighetsoverføringen etter 1993-konkursen.

Et mystisk selskap har siden årtusenskiftet tjent store penger på rettigheter Aleksandersen og Tysland har gjort krav på.

* VG kommer med mer