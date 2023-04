STRÅLENDE: Ett av de beste rockbandene i 2023, mener VGs anmelder om Alex Turner og Arctic Monkeys. Dette bildet er hentet fra Hongkong i mars.

Konsertanmeldelse: Arctic Monkeys, Oslo Spektrum: Aper i fri dressur

Arctic Monkeys er et av få rockeband anno 2023 som tilsynelatende fikser alt de prøver seg på.

Når Arctic Monkeys turnerer Europa med fjorårets kritikerroste «The Car» i bagasjen, er det ikke med en settliste som har noe hovedfokus på hverken den platen eller den lett likelydende forgjengeren «Tranquility Base Hotel & Casino» (2018).

Det er trolig fornuftig: «The Car» er et polariserende album – en nesten grotesk elegant jukeboks fra et imaginært 70-tall der Bacharach og Bowie møter kryptiske, morsomme tekster og småkranglete melodiske vendinger.

Sammenlignet med den enorme og vedvarende suksessen til «AM», som har klort seg fast i toppen av den britiske albumlisten i ti sammenhengende år, er det så å si allerede glemt. Synd, for det inneholder flere av de beste låtene Alex Turner og hans medprimater har snekret sammen hittil.

Les også Plateanmeldelse: Arctic Monkeys – «The Car»: Skinnende luksuspop Arctic Monkeys’ «The Car» er et ømt, skarpt og ellevilt elegant høydepunkt i karrieren.

Den dvelende og illevarslende «Sculptures of Anything Goes», ett av de minst tilgjengelige sporene på «The Car», innleder kvelden, og Sheffield-kvartetten demonstrerer med det at denne konserten vil foregå på deres premisser. Frontmannen fremstår som en slank Elvis anno 1977, men synger langt bedre.

Så følger eldre og langt mer hardtslående låter («Brianstorm», «Crying Lightning», «Teddy Picker»), uten at noen av de fremmøtte tilsynelatende har noen tungtveiende innvendinger mot det. Tvert imot. Når gromlåter som «Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair» og «Why’d You Only Call Me When Your High?» fyres av, blir det raskt tydelig at bandet føler seg like hjemme i gammel storhet som i det nyere og mindre umiddelbare materialet.

FLØRT: Til tross for flørttendenser under «Arabella» handler det om selve musikken, ikke verbal eller visuell stimulans, under en Arctic Monkey-konsert.

Turner Oslo-flørter heftig under «Arabella», men klarer ikke helt å holde det samme trøkket oppe på en seig «Pretty Visitors». «Fluorescent Adolescent» kommer derimot i en gnistrende tapning, dels takket være et publikum i fyr og flamme.

«There’d Better Be a Mirrorball» tar imidlertid prisen for kveldens nydeligste bløtkake. Den låter faktisk bedre live enn i den nærmest nifst raffinerte studioversjonen. «Star Treatment» treffer ikke like klokkerent. «Do I Wanna Know?», «505», «I Wanna Be Yours» og «R U Mine?» utløser imidlertid allsang som kan og bør være målbar på Richters skala, og som er sjelden vare i Spektrum, uansett artist.

Les også Ukens låter: Arctic Monkeys, Gorillaz og Peder Elias ... og en trist svensk rapper som gir seg fløyta i vold: Helgelyden er her.

Best av alle kveldens numre er imidlertid «Body Paint», der alle bandets impulser møtes, fra deres mest popsofistikerte til det rent progrock-muskuløse. Turner truer med å knuse gitaren helt på tampen, men setter den heldigvis ned før verdier går tapt.

Man kan saktens ta seg i å ønske seg flere låter fra «The Car» – ikke minst genuint fengende godbiter som «I Ain’t Quite Where I Think I Am» og «Jet Skis On the Moat». Og det burde finnes en lov mot å ha en låt som «Only Ones Who Know» i katalogen uten å fremføre den ved hver mulige anledning. Det er heller ikke all verden til sceneshow gruppen disker opp med denne aftenen, hverken visuelt eller verbalt.

Men dette blir pirk. Arctic Monkeys er – på flere måter – et av temmelig få virkelig store rockeband vi har igjen i 2023.

Den slags forplikter, og bandet tar ansvaret på strak arm, samtidig som de forbeholder seg retten til å gjøre nøyaktig hva pokker de vil. Sånt smitter ikke bare, men resulterer i en av årets morsomste konserter hittil.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post