STJERNEMØTE: Alessandra Mele omgitt av Andrii Hutsuliak (t.v.) og Jeffery Kenny, alias duoen Tvorchi, i Oslo lørdag ettermiddag.

Alessandra og ukrainske Tvorchi før Eurovision: Heier på hverandre

OSLO (VG) Den ukrainske duoen som skal konkurrere mot Alessandra Mele (20) i Eurovision, er sjokkert over hvor populær hun er på Spotify.

– Har hun 15,9 millioner avspillinger på låten? Det er spinnvilt! sier Jeffery Kenny (25), som sammen med Andrii Hutsuliak (27) utgjør elektronikaduoen Tvorchi.

Norges MGP-vinner fikk et hjertelig møte med de to i Oslo lørdag. Alessandra hadde også med kjæresten, mer om det lenger ned i artikkelen.

– Konkurrenter? Vi? Nei, nei, sier Alessandra når VG treffer alle tre på kafé.

– Her handler det om å støtte hverandre og være forent. Det er veldig viktig, sier hun.

Tvorchi samstemmer.

– Vi gleder oss til å heie Alessandra frem i Liverpool. Låten hennes har alt en Eurovision-sang skal ha. I tillegg har hun den stemmen!

– Nå blir jeg nervøs, ler Alessandra – før hun forsikrer at hun vil heie tilbake.

GOD STEMNING: (F.v.) Jeffery Kenny, Alessandra Mele og Andrii Hutsuliak på café.

Natt til torsdag tok Tvorchi tog fra Kyiv til Polen, før turen gikk videre til Norge med fly. Ettårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina tilbrakte de altså på norsk jord.

– Norge støtter Ukraina, så for oss er dette en ære. Det føles godt å kunne dele dette spesielle øyeblikket med Norge, sier Hutsuliak.

– Vi elsker Norge allerede. Det er bare én ting ..., sier Hutsuliak og titter bort på Kenny – som bryter ut:

– Prisene! I Ukraina koster en øl under to dollar. Her koster den 15 dollar! Det var som et slag i ansiktet da vi skjønte at det ikke bare var flyplasspriser, sier han og flirer.

DUO: Jeffery Kenny (t.v.) og Andrii Hutsuliak. Hutsuliak vil ha solbrillene på, for det er en del av imaget, forklarer han.

Tvorchi vant den nasjonale finalen i Kyiv i desember. Finalen ble holdt under jorden, på en undergrunnsstasjon.

– Det var lite plass, og togene sto på hver side mens vi opptrådte på plattformene, forteller Hutsuliak.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan det var. Det høres utrolig ut. Og alt dette gjør dere for musikken. Hatten av, sier Alessandra.

Alt av utstyr og rigg måtte bæres ned med bare hendene, og det blåste fra tunnelene mens artistene opptrådte.

– Det var mye som skulle stemme, som å time alt mellom flyalarmer og strømbrudd, forklarer Hutsuliak.

– Showet ble likevel så bra. Jeg er stolt over at de fikk det til. Det er stort for oss å få representere landet vårt, sier Kenny.

KYIV: Andrew Hutsuliak (t.v.) og Jeffery Kenny, alias Tvorchi, under den nasjonale finalen på undergrunnen i desember.

«Heart og Steel» handler om modige, tapre og sterke ukrainere.

– Vi vil vise at ukrainere er uknuselige, tross bomber og våpen, sier Kenny.

Sympatistemmer er de ikke ute etter.

– Nei, det trenger vi ikke. Vi vant i fjor, så nå er vi ute på et annet slags oppdrag, mener Kenny.

– Nå vil vi bare ha det gøy og dele budskapet. Men skulle vi vinne, blir det et nytt nivå av et fantastisk sjokk, legger han til.

Eurovision Song Contest skal være en ikke-politisk plattform.

– Vi synger om livet vårt, sånn virkeligheten vår er. Og ja, den er nært knyttet opp mot politikk. Men det kan ikke skilles fra hverandre her, sier duoen.

– Noen ganger forstår jeg ikke menneskeheten, sier Alessandra og rister på hodet over krigen.

– Derfor er det viktig at Tvorchi får frem sitt budskap gjennom musikken.

ENGASJERT: Norsk-italienske Allesandra Mele.

Kenny og Hutsuliak bor i Ternopil. De forteller om hvordan de ofte må søke dekning i bomberom, for så å driste seg ut for å lade mobiler og utstyr, samt kjøpe nødvendige ting.

– Vi lever med konstant frykt, og det blir man aldri vant med. Eller at man aldri vet når og hvor neste missil vil treffe, sier Hutsuliak.

Han har mistet en tidligere studiekamerat i kamp, og flere venner og bekjente kjemper i krigen. Duoen opptrer for soldater så ofte de kan.

– Det gjorde inntrykk på meg da en soldat spurte om vi kunne bytte luer. Jeg fikk hans militær-caps, sier Kenny.

Ukraina har vært Eurovision-favoritt frem til nå. I helgen snek imidlertid Sverige seg forbi på Oddschecker.

Ukraina ligger nå på annenplass, etterfulgt av Finland på tredje og Norge på fjerde. At Norge scorer høyt, kan ha med å gjøre at Alessandras låt gikk viralt globalt allerede før den norske finalen.

– Jeg foretrekker ikke å følge med på bettingene, men det er selvsagt gøy å høre om, sier Alessandra.

Også Tvorchi styrer unna, for de mener bettingene fører til «unødig press».

KJÆRESTER: Alessandra Mele og Ludwig Gassner under møtet med VG.

Til tross for at Alessandra aldri har gitt ut noen annen låt enn MGP-låten «Queen of Kings», kan 20-åringen altså skilte med nær 16 millioner avspillinger på Spotify, og over 2,5 millioner månedlige lyttere.

– Det er sjokkerende tall. Jeg hadde aldri sett for meg dette, sier Alessandra, som har sin svenske kjæreste til møtet.

Hun og Ludwig Gassner (21) er begge studenter ved musikkskolen Limpi i Lillehammer, og det var der de møttes. Gassner forsikrer at han heier på Norge i Eurovision i år.

– Jeg er kjempestolt av Alessandra, sier han.

At Sverige ligger høyt på bettingen selv før bidraget er valgt, henger sammen med at Sverige er det landet som har vunnet nest flest ganger (seks) i Eurovision Song Contest – etter Irland (syv).

I år kan norske Marcus & Martinus ende opp med å representere Sverige.

Alessandra har bodd mesteparten av livet i Italia, men flyttet til Norge for to år siden. Hun er kjent fra «The Voice».

Ukraina og Norge har vunnet Eurovision like mange ganger – tre. Ukraina vant også i 2004 og 2016, mens Norge vant i 1985, 1995 og 2009.