VANT: Taylor Swift med favnen full i Los Angeles søndag.

Taylor Swift tok storeslem under American Music Awards

Taylor Swift (32) vant alle seks prisene hun var nominert til under nattens prisdryss i Los Angeles.

Popdronningen stakk blant annet av med den prestisjetunge utmerkelsen «Årets artist».

Tre av trofeene Swift ble belønnet med, var for nyinnspillingen av albumet «Red (Taylor’s Version» – deriblant for den ti minutter lange musikkvideoen «All Too Well».

Under en av sine mange takketaler gjennom kvelden sa en opprømt Swift at hun «aldri hadde trodd eller forventet at hennes nyinnspilte albumer ville bety noe for fansen. Selv ga hun ut de gamle platene på nytt, som følge av rettighetskrangler.

STOLT: Swift med en av sine mange priser.

32-åringen, som nylig lanserte albumet «Midnights» og med det kuppet alle de ti øverste plassene på Billboard-lista i USA, forklarte at det var nettopp tilhengerne hennes som ga henne inspirasjon til å gi ut så mye ny musikk etter kontroversen rundt nyinnspillingene.

– Dere, fansen, gjorde det klart at dere ville høre mye mer av det jeg laget. Dere oppmuntret meg. Så jeg fant ut at jo mer musikk jeg lager, og jo mer jeg får gitt ut, dess lykkeligere er jeg, sa Swift, ifølge Hollywood Reporter.

– Det er i bunn og grunn fansen jeg kan takke for at jeg er så glad, og jeg elsker dere høyere enn jeg klarer å uttrykke, sa stjernen.

Utvidet egen rekord

Hun vant også for «Beste popartist», «Beste countryartist», «Beste countryalbum» og «Beste popalbum».

I tillegg slo Swift sin egen rekord som den som har vunnet flest American Music Awards-statuetter gjennom tidene. Hun hadde 34 fra før og har nå 40.

En annen artist som hadde grunn til å juble, var Lionel Richie (73). Han fikk kveldens Ikon-pris og takket familien, vennene og manageren for støtte gjennom karrieren.

Han holdt i tillegg en liten appell til sine yngre kolleger:

– Gud har gitt dere et lys. Det lyset gis bare til noen få. Får dere en mulighet til å skinne i det lyset, så er det Gud som vil fortelle dere at dere er utvalgt til å inspirere andre. Grip sjansen.