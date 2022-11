FINGEREN I VÆRET: Kygo er aktuell med sitt fjerde album, som kun unntaksvis treffer.

Plateanmeldelse: Kygo – «Thrill of the Chase»: Lys i tropisk mørke

Kygo fortsetter å være en høflig og grei låtskriver og partyfikser.

Når Kyrre Gørvell-Dahll (31) slipper sitt fjerde album under navnet Kygo, forventes ... mer av det samme, for å være brutalt ærlig.

Og mer av det samme får vi: Generelle poplåter, «ærlige ballader», noen galante forsøk på å lede selskapet mot dansegulvet. Alt sydd sammen av Kygos begrensede omgang med akkorder, melodilinjer og rytmer.

Over halvparten av disse 15 låtene er gitt ut tidligere. Av singlene er det kun den DNCE-assisterte frekkasen «Dancing Feet», med Joe Jonas bak mikrofonen, som huskes siden sist.

Vår mann allierer seg fortsatt helst med et knippe middels kjente og middels karismatiske gjestevokalister, hvis fremste kjennetegn er at de svelger ord og synger fra halsen. Dette begynner å bli noe av en akilleshæl for Kygo.

Her torpederes nemlig de to første låtene – den forsøksvis mektige balladen «Gone Are the Days» og den i hjel-filtrerte nevemagneten «Love Me Now» – av potet-i-halsen-vokal fra henholdsvis James Gillespie og Zoey Wees. Flere andre sanger dør en tilsvarende død i vokalbåsen.

Ikke dermed sagt at «Thrill of the Chase» er blottet for lyspunkter.

Den friskeste blomsten i buketten er helt nye «Lonely Together», en effektiv poplåt som minner mer om noe vokalisten Dagny kunne gjort på egen hånd enn en typisk Kygo-komposisjon. Dagnys stemme er for øvrig forbilledlig klar og god, og oppleves i dette selskapet som en kjølig fjellbekk i lammende solsteik.

Interessant er også avsluttende «Freeze», der vokalisten Andrew Jackson av uvisse grunner ikke er kreditert. Låten er uansett storslått, lett ostete, ganske fin og laaang (den strekker seg over åtteminuttersmerket). Det er unektelig noe gildt med å høre Kygo tillate seg å dvele såpass lenge ved de musikalske motivene som opptar ham.

Det skjer imidlertid for sjeldent på «Thrill of the Chase». Albumet svever stort sett bare forbi. Det gjør det umulig å anbefale i sin helhet, tross lovende tilløp underveis.

BESTE LÅT: «Lonely Together» feat. Dagny