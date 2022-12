UTSETTER IGJEN: Celine Dion, her på scenen i 2019.

Celine Dion forteller om sjelden diagnose: − Det gjør meg vondt

Sangstjernen utsetter turneen sin ytterligere.

I en video på Instagram torsdag formiddag forteller Celine Dion (54) at hun lider av «stiff-person syndrome», og sliter med spasmer som følge av sykdommen.

– Det gjør meg vondt å fortelle dere i dag at dette betyr at jeg ikke får startet min europaturné i februar, sier Dion gråtkvalt.

Når hun nå avlyser europaturneen igjen, rammer det trolig også hennes norske fans.

Dion har avlyst og utsatt en rekke konserter i senere tid. Den kjente sangeren skulle etter planen spille i Oslo 27. og 28. september 2023.

Det er altså fjerde gang hun avlyser Europa-konserter.

Nå er alt utsatt til våren 2024, skriver hun i en post på InstaStory.

«Stiff-person syndrome», eller autoimmunt stivhetssyndrom som det kalles på norsk, blir ifølge NHI kjennetegnet av stivhet og smertefulle kramper.

– En kamp

– Jeg har måttet håndtere helseproblemer over lengre tid, og det har vært veldig vanskelig for meg, sier «Titanic»-sangeren.

– Jeg må innrømme at det er en kamp, sier hun.

– Alt jeg kan er å synge, det er det jeg har gjort hele mitt liv og det er det jeg elsker å gjøre. Jeg savner dere så mye, jeg savner å se dere alle, fra scenen, opptre for dere. Min tilstand tillater meg ikke å gi dere dette på dette tidspunktet, forteller Dion.

– Jeg har ikke annet valg enn å konsentrere meg om min helse nå. Jeg gjør alt jeg kan for å bli bra igjen, lover hun.

54-åringen har solgt over 250 millioner plater på verdensbasis. Mest kjent er hun for «My Heart Will Go On», som ledsaget «Titanic»-filmen fra 1997.

I 2016 ble Dion enke, da ektemannen og manageren René Angelil døde av kreft.

Paret, som hadde kjent hverandre siden hun var 12 år, giftet seg da Dion var 26 og Angelil 52. De har tre barn sammen.

I 2021 ble det klart at en filmdokumentar om Celine Dion er under arbeid.

Hun har inngått en avtale med den Oscar-nominerte regissøren Irene Taylor Brodsky. Sammen skal de etter planen dykke ned i den fransk-kanadiske stjernens privatliv og karriere.