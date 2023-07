FAN: Justin Trudeau (t.h.) liker popartist Taylor Swift.

Canadas statsminister trygler Taylor Swift om besøk

Statsminister Justin Trudeau (51) lokker Taylor Swift (33) med hennes egne låter i håp om å få stjernen til Canada.

Taylor Swift er i gang med omfattende rundreise med The Eras Tour, og onsdag kunngjorde den amerikanske popdronningen at hun utvider turneen med 14 ekstra show.

Hun har fra før varslet ekstrakonsert blant annet i Sverige.

Men ikke alle får besk. Norge står ikke på plakaten. Heller ikke Canada.

Nå gjør Canadas statsminister et forsøk på å friste Swift.

– Hei, det er meg

Under popstjernens Twitter-post onsdag, der hun uttrykker stor glede over å bygge på turneen, skriver Justin Trudeau «It’s me, hi» – og bruker dermed en av Swifts egne strofer fra hitlåten «Anti Hero».

Han fortsetter:

«Jeg vet om steder i Canada som hadde elsket å ha deg på besøk» Så, ikke lag enda en «cruel summer»», skriver han.

«Cruel Summer» er også en av Swifts låter, og kan på norsk oversettes med «kjip sommer».

Trudeau runder av med at han «håper å se henne snart».

HJERTESUKK: Justin Trudeau postet dette under Swifts innlegg på Twitter.

Statsministerens tvitring vekker oppsikt, men Swift har til gode å kommentere.

Swift har vært i Europa flere ganger tidligere, men aldri besøkt Sverige, som er det eneste landet i Skandinavia hun stikker innom med «The Eras Tour», 17. og 18. mai neste år. Billettene legges ut for salg 11. juli.

Europa-turneen starter i Paris 9. mai og runder av i London 17. august.

Opprinnelig skulle Swift besøkt Norge i 2020, men det ble ikke noe av på grunn av pandemien.

Nygammelt album

Fredag slipper 33-åringen nytt album, eller rettere sagt en nyinnspilling av «Speak Now»-albumet fra 2010.

Den nye utgivelsen inngår i «Taylor's Version»-serien, der Swift tar tilbake sin egen musikk fra plateselskapene.

Hun har samtidig bekreftet at albumet også inneholder seks helt nye låter.