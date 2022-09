POPIKON: Taylor Swift, her på filmfestival i Toronto 9. september.

Taylor Swift røper låter på TikTok

Taylor Swift (32) bruker et gammeldags trekningsapparat med kuler for å hinte om hva lytterne har i vente.

Popdronningen slipper sitt nye album «Midnights» i slutten av oktober.

Onsdag postet Swift et video-stunt med betegnelsen «MidnightsMayhemWithMe» til sine 14,3 millioner følgere på TikTok.

Der lover hun i dagene fremover å slippe titlene på alle de 13 nye låtene.

Hevder sin rett

Og det skjer i tilfeldig rekkefølge. Swift bruker rett og slett et slags «kuleapparat», eller bingo-apparat, når hun presenterer sitt nye repertoar.

– Hei, det er meg, sier Swift i videoen, før hun innrømmer at hun «vet hun har for vane å gi kryptiske hint» når det gjelder musikken sin.

– Jeg er ikke her for å benekte det, men for å hevde min rett til å gjøre nettopp det, sier hun.

– Jeg lar skjebnen bestemme hvilken låt jeg skal annonsere i hvilken rekkefølge, sier hun.

Maskinen inneholder 13 kuler, og den første som triller ut, har tallet 13 på seg (artikkelen fortsetter under).

Altså starter Swift med å introdusere den siste låten på sin kommende skive først.

– Låt nummer 13 heter «Mastermind», forklarer Swift og løfter et rødt, gammeldags telefonrør opp til øret.

Og det er det fansen får for denne gangen.

Swift står for øvrig for deler av filmmusikken til «Where The Crawdads Sing». Låten «Carolina» ble sluppet i juni og fikk terningkast 4 av VGs anmelder.

Denne er den første nye fra Swift etter 2020-albumet «Evermore» – men 32-åringen har i mellomtiden gitt ut gamle plater på nytt, som følge av rettighetskrangler.

Det kommende albumet blir det 10. studioalbumet i rekken.

Siden brakdebuten i 2006 har Swift slått den ene rekorden etter den andre og høstet en haug med priser og utmerkelser. Nylig ble det også klart at artistens låtskriving blir et eget undervisningsprogram ved et universitet i Texas.