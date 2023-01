STILLER OPP: John Lydon. Men det betyr ikke nødvendigvis at han liker det.

Eurovision-aktuelle John Lydon kaller showet «motbydelig»: − Forferdelige sanger

Sex Pistols-legenden prøver å bli Irlands representant i låtkonkurransen. Han sier imidlertid at han har fint lite til overs for det han forsøker å bli med på.

En av årets mer oppsiktsvekkende musikknyheter er at John Lydon (66), kjent som punkikonet Johnny Rotten, tar med seg sitt band Public Image Ltd. (PIL) og forsøker å vinne irske Eurosong – konkurransen som plukker ut irenes bidrag til Eurovision Song Contest.

PIL stiller med sin første låt på åtte år: «Hawaii», som så langt har høstet ros også blant gamle fans av det i sin tid musikalsk konfronterende bandet.

«Hawaii» er en melankolsk og skjør sang dedisert til Lydons kone Nora Forster (80), som har Alzheimers og som Lydon forteller at han bruker mye tid på å pleie. Paret har vært gift siden 1979.

– Karaoke

Lydon er imidlertid langt mindre kjærlig innstilt til Eurovision-sirkuset, om man skal dømme etter hans uttalelser til irske RTE Radio1.

Der sier Lydon at han aldri har fulgt med på showet. Han har like fullt meninger om innholdet og formatet.

– Sangene er regelrett forferdelige, ler Lydon.

– Hele greia er jo motbydelig, slik jeg ser det. Jeg er en låtskriver, jeg opptrer live, og disse showene fremstår bare så fryktelig falske for meg. Men hør, vi gir dem nå en sjanse til å bryte ut av formatet.

Akkurat hvordan han skal revolusjonere Eurovision har ikke Lydon helt klart for seg.

– Jeg aner ikke. Det virker som om jeg skal synge karaoke over et backing-spor.

Gråt

Rockrebellen gjør det imidlertid klart at han er takknemlig for muligheten til å bli med i konkurransen.

66-åringen forteller også om hvordan musikk spiller en viktig rolle i pleien av hans 14 år eldre kone – som han mener har det ganske bra, forholdene tatt i betraktning.

Ting som skjedde for tyve år siden husker hun krystallklart, men hva som skjedde for to minutter siden er det verre med, ifølge Lydon.

SAGNOMSUST: Sex Pistols spilte på Pingvin Club i Oslo i 1977. Her er John Lydon/Johnny Rotten i sving sammen med gitarist Steve Jones.

I «Hawaii» mimrer han om en minnerik ferie paret tilbrakte på øya sammen.

Han forteller at han gråt da han skrev og spilte inn sangen.

– Min kone kommer til å smelte når hun ser dette, Alzheimers eller ei.