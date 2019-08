Se dokumentaren om eventyret Matoma: – Noen ganger vil jeg kaste inn håndkleet

Tom Stræte Lagergren (28) skulle bli musikklærer, ikke superstjerne. Men med over en milliard avspillinger på Spotify har EDM-artisten Matoma erobret verden likevel, og er trolig den eneste med bred hedmarksdialekt som får 65.000 fans til å danse i takt.

VG har kun rettigheter til å vise «Matoma: One in a Million» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.