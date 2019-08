LOVER: Taylor Swift har gitt ut nytt album. Her opptrer hun på «Good Morning America» i New York i sammenheng med utgivelsen. Foto: PBG / EMPICS Entertainment

Albumanmeldelse Taylor Swift - «Lover»: Karmakameleon

Taylor Swift er så egenrådig at hun nærmer seg ordinær.

ALBUM: Pop

Taylor Swift

«Lover»

(Republic)

Hvis Taylor Swift sitt gamle jeg døde på «Reputation» (2017), har hun tydeligvis gjenoppstått på «Lover». I motsetning til de bitre oppgjørene som den utgivelsen bestod av, er det plenty av gamle Taylor på nye Taylor sitt nye album.

Et album med en så generisk tittel at det kommer ut minst ett til med samme tittel i dag.

For om tittelen er generisk, utvider albumet i seg selv grensene for hele begrepet. Her får man servert en 18 låter lang buffétmeny. Med alle valgmulighetene man kan tenke seg. Det er som om Swift selv står bak varmtdisken og spør «hva har du lyst på?»

Så kan man plukke og mikse til ørene blir fylt av musikalsk marinade og man angrer på at man tok for mye på tallerkenen. Det innebærer for eksempel Hope Sandoval-varmende kjærlighetshyllester («Lover»). Eller Mariah Carey-pop med smektende sprettballrytmer: («I Think He Knows»). Sannelig legges det ikke opp til oppstemt Lana del Rey-woke («Miss Americana & The Heartbreak Prince») et sted også.

Mens «Paper Rings» er søtlig sekstitallspop pakket inn i åttitallets produksjonsfasiliteter. Virkelig uklart blir fokus når Dixie Chicks hjelper til på den nydelige «Soon You’ll Get Better». Et nikk tilbake til den virkelig gamle country-Taylor. Den finstemte og akustiske låten hadde for øvrig vært et perfekt sted å avslutte albumet.

Men neida.

Det kommer seks låter til. Av ulik kvalitet. Det vil si, alt her har høy kvalitet - i teknisk forstand. Selve låtene i seg selv bærer derimot preg av en artist og låtskriver som er på toppen av karrieren og ikke helt hva denne toppen skal brukes til. Annet enn at hun er redd for å skremme bort folk, og prøver å treffe alle mulige sjangervariasjoner av sin egen musikk i ett. Selv om St. Vincent-samarbeidet «Cruel Summer» peker mot noe mye mer spennende.

Heldigvis for henne, og muligens irriterende for noen: Hun mestrer det meste hun prøver seg på. Også å være enda mer personlig, men kontrollert utleverende. De dyreste utgavene av «Lover» står i butikken til drøye 600 kroner. For de hundrelappene får man med utvalgte sider fra dagbøkene Swift har skrevet siden hun var 13. Slik at de som vil kan sette musikken inn i en større kontekst.

De av oss som må ta til takke med den ordinære versjonen, kan uansett lett forstå at både «London Boy» og «Lover» er garantert om kjæresten Joe Alwyn. At den allerede nevnte Dixie Chicks-samarbeidet nydelig behandler morens kreftbehandling. Og at utfordringen med «Lover» ikke er at albumet er for langt, men at det føles som atten usammenhengende forsøk på å bli elsket.

BESTE LÅT: «Cruel Summer»

