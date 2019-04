REGJERER: Billie Eilish. Foto: Michael Hickey/Getty Images North America

Billie Eilish setter rekord med sin første plate

I desember fylte hun 17. Nå knuser hun all motstand og gjør det klart at hun er årets internasjonale popsensasjon.

Nå nettopp







Los Angeles-jenta har vært snakkis en god stund allerede, og har streamingtall som beviser at det ikke bare har vært prat.

Forrige fredag slapp hun sitt første album, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» – og mottagelsen er sensasjonell.

«Oppstemt gi-faen-pop», mente VGs anmelder og spanderte en femmer.

Fredag kveld går både albumet og singelen «Bad Guy» rett til hver sin førsteplass på Norges offisielle salgsliste, VG-lista.

I skrivende stund er førsteplass også bekreftet i Storbritannia, Irland, Sverige, New Zealand, Belgia, Nederland – og flere forventes i løpet av de neste dagene.

Yngste noensinne

I Storbritannia setter platen rekord: Billie Eilish er den yngste kvinnelige artisten noensinne som topper den britiske albumlisten.

Forrige rekordholder var Joss Stone, som var to måneder og ti dager eldre enn Eilish da hun gikk til førsteplass i 2004.

Før henne igjen var det Avril Lavigne som holdt rekorden; hun var nesten ett år eldre enn Eilish da hun toppet i 2003.

I USA tyder alt på at albumet vil toppe Billboard -listen når den offentliggjøres søndag.

Chart Data melder at «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» har det sterkeste førsteukesalget for en debutplate siden Lana Del Reys «Born To Die» i 2012. Sistnevnte artist er blant Eilish’ største forbilder.

7 av 20

På Spotifys globale låtliste har Eilish nå tre av de fem mest populære sangene, og ytterligere fire på topp 20.

«Bad Guy» troner øverst med syv millioner daglige avspillinger – nesten dobbelt så mye som annenplassen har.

Artistens fulle navn er Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Hun lager nesten all sin musikk i samarbeid med storebroren Finneas. Familien deres er veganere.

17-åringen singeldebuterte i 2016. Karrieren skjøt for alvor fart med Khalid-samarbeidet «Lovely» i 2018; den var i likhet med den tidligere singelen «Bored» med i den selvmordstematiserende Netflix-serien «13 Reasons Why».

FARGERIK: Billie Eilish liker å skille seg ut. Foto: Emma McIntyre/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

I et intervju med Paper forteller Eilish at hun hørte mye på The Beatles, Green Day og Avril Lavigne i oppveksten, mens det er hip hop og R&B det går mest i nå.

Til samme magasin forteller Eilish at hun føler seg annerledes, og dyrker dette.

– Jeg vil gjøre inntrykk, så jeg liker å se minneverdig ut. Jeg synes jeg har bevist at jeg er viktigere enn de tror (...) Jeg er litt skremmende, og derfor lytter folk til meg. Jeg er litt skummel. Mange er regelrett vettskremt av meg. Jeg har et «resting bitch face», forklarer hun.

I november ble det kjent at hun har Tourettes syndrom, etter at det ble postet videoer med fokus på hennes motoriske tics.

Publisert: 05.04.19 kl. 21:47